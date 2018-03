Das erstaunliche Revival von Buch, eBook und Co

Schon lange totgesagt, erleben Buch und auch das eBook ein enormes Revival und zwar in einem Bereich, den man mit diesem alten Medium kaum in Verbindung bringen würde - im modernen Marketing und in der Selbstvermarktung. Pressetherapeut Alois Gmeiner weiß, wieso: "Wir kennen sie alle, die großen Experten und Fachleute. Alle haben eines gemeinsam: Sie sind meist Buchautoren. Denn ein Buch ist immer noch eines der nachhaltigsten und imageträchtigsten Medien, die es gibt. Gerade in Zeiten von Internet und Social Media. Ich berate aktuell fünf Autoren, um sie zu coachen, wie sie so effizient als möglich ein Buch veröffentlichen können, um dadurch mehr PR und mehr Aufmerksamkeit für ihr Business zu generieren. Dazu muss man heute auch kein Autor mehr sein, denn durch meine Brain-to-Paper-Methode bringt man sehr einfach und elegant Expertenwissen zu Papier und damit in Buchform."

Wie das geht, zeigt Gmeiner am Freitag, 23.3.2018, ab 10 Uhr, in seinem gratis Online-Webinar. Anmeldung unter: http://www.edudip.com/w/263898

Ein Buch bringt Image, Presse, Bekanntheit - und neue Kunden!

Bisher benötigte man schriftstellerisches Talent, um ein Buch zu veröffentlichen und viel viel Zeit. Mit der genialen Brain-to-Paper-Methode des Pressetherapeuten http://www.pressetherapeut.com geht das auch ganz ohne fertiges Manuskript. Gmeiner: "Meine Aussage ist eindeutig. Heute kann jeder Mensch mit Know-how auch Buchautor werden und mit einem Buch als Marketing-Tool auch bekannter werden oder neue Kunden ansprechen. Aktuell gibt es gerade einige bekannte Internet-Marketer, die das gedruckte Buch als perfektes Tool für ihr eigenes Marketing wiederentdeckt haben und das Buch entweder gratis oder nur gegen Bezahlung von Versandgebühren an Kunden oder potentielle Kunden versenden - und es funktioniert. Ich zeige, wie Buch und eBook jeder in seine Marketingkonzepte einbauen kann."

Es ist ein Gemeinschafts-Webinar des vielfachen Buchautors und Werbetherapeuten Alois Gmeiner mit dem Verleger, Buchautor und Lektor Ernst Grabovszki, der auch als Lehrbeauftragter am Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Wien tätig ist.

Von der Idee zum Buch - in wenigen Wochen

Zwei Buchprofis sprechen in diesem Webinar aus langjähriger Erfahrung und zeigen, wie man auch als Unternehmer oder Freiberufler sehr einfach und schnell erfolgreiche Bücher konzipiert, schreibt (oder auch schreiben lässt) und veröffentlicht.

Denn die Vorteile einer Buchveröffentlichung sind klar: - Jedes Buch macht den Autor findbarer bei Google. - Jedes Buch bringt hohes Image und macht den Autor zum Experten. - Jedes Buch bringt PR und Interviewanfragen von Radio und TV. - Jedes Buch bringt tatsächlich auch neue Kunden. - Jedes Buch bringt dem Autor mehr Bekanntheit. - Jedes Buch bringt mehr Anfragen, neue Kunden und mehr Umsatz.

Ein Buch kann für nahezu jedes Branche erstellt werden und Mehrwert generieren: Egal, ob Sachbuch, Expertenbuch, Jubiläumsbuch, die eigene Firmengeschichte, Kongress-, Seminar oder Vortragszusammenfassung in Buchform, Kochbuch für Restaurants oder Hotels, Geschenkbuch, Fotobuch oder ein kritisches Themenbuch, um Sie als Experten zu präsentieren: Die Möglichkeiten sind vielfältig und geradezu unendlich.

Gmeiner: "Auch ein Kinderbuch für einen Kinderarzt macht Sinn. Denn durch Verlinkung mit Amazon und den anderen Buchplattformen entsteht auch eine sehr clever gemachte Vernetzung im Internet, denn der eigene Namen wird findbarer und steigert das Ranking in den Suchmaschinen! Und das bringt schlussendlich mehr Bekanntheit und mehr Umsatz! Buch und ebook sind wahre PR- und Marketing-Motoren!" Und zwar für: - Gewerbe - Handwerk - Industrie - Startups - Technik / Computer / Internet - Planung / Architekten / Designer - Medizin / Ärzte / Pharma / Alternativ - Business / Berater / Finanz / Bank - Hotel / Gastro / Tourismus - Künstler / Maler / Fotografen etc.

Gratis Online-Webinar: Freitag, 23.3.2018, 10 bis 11.30 Uhr Gratis-Anmeldung: http://www.edudip.com/w/263898 Infos unter E-Mail: 2000@chello.at Homepage: http://www.pressetherapeut.com

