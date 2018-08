Das Erste / DFB-Pokal: Greuther Fürth - Borussia Dortmund am 20. August 2018, ab 20:15 Uhr live im Ersten / Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2018/19 ab 18. August 2018

München - Groß gegen Klein, die Faszination im DFB-Pokal vor allem in der ersten Runde. Dieses Motto gilt auch beim Livespiel am Montag, 20. August 2018. Das Erste überträgt ab 20:15 Uhr die Begegnung 2. Liga gegen Bundesliga: SpVgg ...

München - Groß gegen Klein, die Faszination im DFB-Pokal vor allem in der ersten Runde. Dieses Motto gilt auch beim Livespiel am Montag, 20. August 2018. Das Erste überträgt ab 20:15 Uhr die Begegnung 2. Liga gegen Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund. Reporter dieser Übetragung ist Steffen Simon. Moderator und Experte in Fürth sind die ebenfalls WM-erprobten Matthias Opdenhövel und Thomas Hitzelsperger.

Im Anschluss an die Übertragung des Livespiels zeigt Das Erste die Zusammenfassungen der weiteren drei Begegnungen des Tages: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC, FC Energie Cottbus gegen SC Freiburg und SC Paderborn gegen FC Ingolstadt. Abgerundet wird der Fußballabend ab 23:30 Uhr mit Alexander Bommes und dem "Sportschau Club" aus der Untertagebar vom RevuePalast Ruhr. Studiogast ist Fredi Bobic, Vorstand Sport bei Eintracht Frankfurt.

Bereits am Wochenende 18./19. August gibt es DFB-Pokal satt im Ersten. Die "Sportschau" präsentiert jeweils ab 18:00 Uhr Zusammenfassungen der aktuellen Partien vom Tage. Am Samstag ist unter anderem Rekordmeister FC Bayern München zu Gast beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Die "Sportschau" am Sonntag zeigt unteranderem Ausschnitte von RB Leipzig gegen FC Viktoria Köln.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Der DFB-Pokal ist einer der spannendsten und beliebtesten Wettbewerbe im deutschen Fußball. Der besondere Reiz der ersten Runde liegt im hohen Überraschungs-Potenzial der Duelle Klein gegen Groß."

Die Sendetermine im Ersten:

Samstag, 18. August 2018 18:00-19:57 Uhr Sportschau DFB-Pokal - 1. Hauptrunde Moderation: Jessy Wellmer

Zusammenfassung von den Spielen SV 07 Elversberg - VfL Wolfsburg 1. FC Kaiserslautern - TSG Hoffenheim 1. CfR Pforzheim - Bayer 04 Leverkusen SV Linx - 1. FC Nürnberg VfR Wormatia Worms - SV Werder Bremen SV Rödinghausen - SG Dynamo Dresden SSV Ulm - Eintracht Frankfurt SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München TuS Dassendorf - MSV Duisburg

Sonntag, 19. August 2018 18:00-19:29 Uhr Sportschau DFB-Pokal - 1. Hauptrunde Moderation: Jessy Wellmer

Zusammenfassung von den Spielen BfC Dynamo - 1. FC Köln Karlsruher SC - Hannover 96 TSV Steinbach - FC Augsburg FC Viktoria Köln - RB Leipzig 1. FC Lok Stendal - DSC Arminia Bielefeld SC Weiche Flensburg - VfL Bochum SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim TuS RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf BSG Chemie Leipzig - SSV Jahn Regensburg

Montag, 20. August 2018 20:15-23:30 Uhr Sportschau DFB-Pokal - 1. Hauptrunde Moderation Matthias Opdenhövel Reporter: Steffen Simon

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund Live-Übertragung aus Fürth

Anschließend: Zusammenfassung von den Spielen: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC FC Energie Cottbus - SC Freiburg SC Paderborn - FC Ingolstadt

23:30-00:00 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander Bommes

