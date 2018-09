Das Erste / Die Eifelpraxis hat wieder geöffnet: Es ist Endlich Freitag im Ersten mit Rebecca Immanuel und Simon Schwarz

München - "Rachegelüste" am 28. September 2018, "Aufbruch" am 5. Oktober 2018, jeweils um 20:15 Uhr im Ersten "Die Eifelpraxis" hat wieder geöffnet: Ab Freitag, den 28. September 2018, kümmern sich Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) und ihr Chef ...

"Die Eifelpraxis" hat wieder geöffnet: Ab Freitag, den 28. September 2018, kümmern sich Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) und ihr Chef Dr. Chris Wegner erneut voller Herzenswärme und Tatkraft um ihre Patienten. In "Rachegelüste", dem sechsten Film der ARD-Degeto-Medical-Reihe, wird Zweifachmama Vera sogar zur verdeckten Ermittlerin im malerischen Monschau: Sie unterstützt ihren Freund Daniel (Aleksandar Radenkovic) bei der Suche nach einem gewissenlosen Unfallfahrer, der seinen jüngeren Bruder fast auf dem Gewissen gehabt hätte. Ins Zentrum rückt auch Veras Sohn Paul (Tom Böttcher): Kaum volljährig geworden, lässt er sich auf eine verbotene Liebe mit der schönen Claire (Kristin Suckow) ein ... In weiteren Rollen: Karolina Lodyga, Janek Rieke, Mascha Schrader, René Steinke, Tom Keune, Marie Anne Fliegel, Sarah Mahita, Olga von Luckwald, Barbara Prakopenka, Yuri Völsch, Andreas Pietschmann, Valentin Oppermann, Morgane Ferru u.v.a. "Die Eifelpraxis - Rachegelüste" ist eine Produktion der UFA FICTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde vom 11. Oktober bis 13. November 2017 in der Eifel und in Berlin und Umgebung. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

"Die Eifelpraxis - Aufbruch", den siebten Film der ARD-Degeto-Reihe mit Christina Hecke, Greta Kasalo und Mia Kasalo in Episodenhauptrollen, zeigt Das Erste am 5. Oktober 2018 um 20:15 Uhr auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten".

