Das Erste / hart aber fair am Montag, 11. Juni 2018, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Notstand bei der Pflege - was ist jetzt zu tun?

Die Diskussion nach der Dokumentation "Was Deutschland bewegt - Pflege: Hilft denn keiner?" um 20:15 Uhr.

Die Gäste: Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit) Thomas Greiner (Präsident Arbeitgeberverband Pflege) Ruth Schneeberger (Journalistin, schreibt für die Süddeutsche Zeitung und SZ.de; pflegte ihre Mutter) Gottlob Schober (Chef vom Dienst von "Report Mainz" (SWR/ARD), Schwerpunktthema Altenpflege) Silke Behrendt (Altenpflegefachkraft)

Waschen, Windeln, Essen geben im Minutentakt und kaum Zeit für Gespräche - warum wohnt der Stress in so vielen Heimen? Und zu Hause: Wer hilft den pflegenden Angehörigen auf der Langstrecke? Was muss passieren, damit die Pflege besser wird?

