Das Erste: Schauspieler unter sich bei Dingsda am Freitag, 23. November 2018, um 18:50 Uhr Elena Uhlig und Fritz Karl fordern Lara Joy Körner und ihre Mutter Diana Körner heraus

München - Wenn ausschließlich Schauspieler in den Rate-Ring bei "Dingsda" steigen, wird es turbulent! Diana Körner erinnert sich noch gut wie Töchterchen Lara Joy ihr als Kind die Welt erklärt hat. "Es ist hinreißend, wie naiv und bescheiden Kinder versuchen, etwas zu beschreiben. Das ist zauberhaft", freut sie sich auf ihren Einsatz am Buzzer. Ihre Tochter ist mittlerweile selbst Mutter - von gleich vier Jungs! Doch das Schauspiel-Paar Elena Uhlig und Fritz Karl ist kein leichter Gegner. Ebenfalls zum vierten Mal sind die beiden in diesem Jahr Eltern geworden und während Mama und Papa am Ratepult stehen, schlummert die Kleinste in der Garderobe. Doch macht sich die viele Praxis in puncto Nachwuchs bezahlt? Wer die entscheidenden Antworten letztendlich gibt, zeigt sich am Freitag, 23. November um 18:50 Uhr im Ersten bei "Dingsda".

"Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung und Promi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams treten gegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, die in Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight des Quiz' sind die "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die die verschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immer für jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. Das Prominententeam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck.

"Dingsda" mit Mareile Höppner immer freitags um 18:50 Uhr im Ersten. Im Internet: www.DasErste.de/dingsda

