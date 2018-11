„Das Fukushima, das ich der Welt zeigen möchte“-Fotowettbewerb 2018; Fukushima International Association kündigt augezeichnete Fotos an

Die Fukushima International Association veranstaltete kürzlich einen Fotowettbewerb für Ausländer, die in Fukushima leben. Wir erhielten viele Fotos und Nachrichten von Ausländern, die ihren Heimatstädten und der Welt die aktuelle Situation von Fukushima zeigen wollten. Die Ergebnisse des Fotowettbewerbs stehen nun fest.

The Grand Prize "Hope for good harvest" Photographer: Cheng Tongjun (From China), Location: Aizuwakamatsu, Fukushima Prefecture, Japan (Photo: Business Wire)

Der Hauptpreis ging an Cheng Tongjuns „Hoffnung auf eine gute Ernte“. Das Foto zeigt die schönen Reisfelder der Aizu-Region von Fukushima und ihre Botschaft drückt aus, wie köstlich der aus diesen Reisfeldern gewonnene Reis ist.

Für den Fotowettbewerb haben Ausländer aus 21 Ländern über 180 Fotos eingereicht. Es wurden verschiedene Perspektiven von Fukushima dargestellt, wie z.B. schöne Landschaften, Festivals, das tägliche Leben sowie die aktuelle Situation in den Tsunami-Katastrophengebieten, etc. Diese Fotos sind gefüllt mit einer Wertschätzung für Fukushima als „zweites Zuhause“.

Die erste Beurteilungsrunde wurde von Ausländern durchgeführt, die derzeit in Fukushima wohnen. Die Richter kamen aus China, Paraguay/Argentinien, Indonesien, Vietnam und Kanada. Für die Endausscheidung entschied der Fotojournalist Yasuda Natsuki aus den in der ersten Runde ausgewählten Fotos die Gewinner der Hauptpreise.

Am 4. November fand dann die Preisverleihung in der Stadt Fukushima statt, wo Yasuda Natsuki die Preisurkunden und Zusatzpreise an die Gewinner überreichte.

Die Exzellenzpreise gingen an den Australier Gavin Keane Carvalho mit seinem Foto „Ouchi-juku-Snow Festival“, die Südafrikanerin Michelle Krüger mit ihrem Foto „15:40“ und schließlich an den Indonesier Reza Ahmad Fakhrizal mit seinem Foto „Insya Allah you’ll find your way“. Fünf weitere Personen erhielten ebenfalls Special-Pick-Preise.

Unter folgender Webadresse können Sie sich die Fotos sowie die Liste der Gewinner einsehen:

http://www.worldvillage.org/files/news_release/files/2632_file01.pdf

Über die Fukushima International Association

www.worldvillage.org/english/fia/profile.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

