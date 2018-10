Das ganze Jahr mehr aus dem eigenen Geld machen

Wer den guten Vorsatz hat, im neuen Jahr das eigene Geld besser im Griff zu haben, findet mit dem Haushaltskalender 2019 eine praktische Hilfe für den Alltag.

Berlin (pts008/02.10.2018/09:00) - Wer den guten Vorsatz hat, im neuen Jahr das eigene Geld besser im Griff zu haben, findet mit dem Haushaltskalender 2019 eine praktische Hilfe für den Alltag.

Die handliche Broschüre ist Kalender und Haushaltsbuch in einem. In den Monatsübersichten finden die eigene Termin- und Ferienplanung, aber auch wichtige Zahlungstermine Platz. So wird das ganze Jahr über nichts Wichtiges vergessen. Der Haushaltskalender wird kostenfrei von Geld und Haushalt, dem Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, herausgegeben.

Mit dem Einkommen besser auskommen

Rund einer Viertelmillion Leserinnen und Lesern hilft der Haushaltskalender im Alltag dabei, besser mit dem Haushaltsbudget auszukommen. Wer bisher noch kein Haushaltsbuch geführt hat, kann mit dem Haushaltskalender leicht mit der Ausgabenerfassung beginnen. Dieser begleitet die Leserinnen und Leser Schritt für Schritt bei der Budgetplanung.

In den Monatsübersichten gibt es ausreichend Platz für die täglichen Ausgaben. Auf diese Weise merkt man schnell, ob das Geld reicht oder an der einen oder anderen Stelle gespart werden muss. In der Jahresübersicht lässt sich dann ganz einfach Bilanz ziehen: Welche Monate belasten die Haushaltskasse besonders stark? Werden die eigenen Sparziele erreicht? Der Haushaltskalender hilft, den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten. Denn wer weiß, wo das Geld hinfließt, kann seine Ausgaben besser steuern.

Kostenfrei bestellen

Abgerundet wird der Haushaltskalender durch informative Beiträge zum Stromverbrauch, zur gesetzlichen Rente sowie zu einer repräsentativen Umfrage zum Haushaltsbuch. Die Anleitung für ein Upcycling-Portemonnaie ermöglicht es den Leserinnen und Lesern außerdem, einen Geldbeutel selbst zu gestalten. Der Haushaltskalender 2019 ist kostenfrei bestellbar unter der Telefonnummer 030 / 204 55 818 oder unter: http://www.geld-und-haushalt.de.

Über den Beratungsdienst Geld und Haushalt Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt als Einrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands seit 1958 Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer privaten Finanzplanung. Mit den werbe- und kostenfreien Angeboten fördert Geld und Haushalt die finanzielle Bildung der Bevölkerung. Unter http://www.geld-und-haushalt.de sind alle Angebote wie kostenfreie Ratgeber, Onlineplaner, Artikel und Informationen zum Vortragsangebot verfügbar.

Geld und Haushalt ist auf Facebook und Twitter aktiv: Facebook: http://www.facebook.com/GeldundHaushalt Twitter: http://www.twitter.com/GeldundHaushalt

Pressekontakt: Lena Salein Beratungsdienst Geld und Haushalt Charlottenstraße 47 10117 Berlin Telefon: 030 / 2 02 25-51 96 Telefax: 030 / 2 02 25-51 99 E-Mail: lena.salein@dsgv.de

oder

Angelika Lemp WEDOpress GmbH Sossenheimer Weg 50 65824 Schwalbach Telefon: 06196 / 9519968 Telefax: 06196 / 9519970 E-Mail: angelika.lemp@wedopress.de

(Ende)

Aussender: Lepple Joachim - Lepple Press Karlsfeld Ansprechpartner: Joachim Lepple Tel.: +49 8131-505011 E-Mail: LepplePress@LepplePress.de Website: www.geld-und-haushalt.de

Berlin (pts008/02.10.2018/09:00)