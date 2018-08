Das günstigste Kommunikationsmittel der Welt

Bisher gab es in PR und Öffentlichkeitsarbeit vor allem eine Regel: "Berichte nur und ausschließlich, wenn du etwas Neues und Einmaliges über dein Unternehmen zu sagen hast." Genau hier vertritt Pressetherapeut Alois Gmeiner eine gänzlich andere Meinung: "Wir leben nicht mehr in alten PR-Zeiten. Heute funktioniert Öffentlichkeitsarbeit meist online und daher muss sich auch die Unternehmenskommunikation grundlegend ändern und anders konzeptioniert werden. Ich habe das On-Bock-Online-PR-System (O.O. PR-System) genau dafür entwickelt. Ein PR-Coaching und O.O.PR ermöglichen erstmals auch KMUs, EPUs und Freiberuflern eine kostengünstige und erfolgversprechende Möglichkeit für konsequente Öffentlichkeitsarbeit, die auch einen Return on Investment bringt."

Wien (pts010/23.08.2018/08:45) - Bisher gab es in PR und Öffentlichkeitsarbeit vor allem eine Regel: "Berichte nur und ausschließlich, wenn du etwas Neues und Einmaliges über dein Unternehmen zu sagen hast." Genau hier vertritt Pressetherapeut Alois Gmeiner eine gänzlich andere Meinung: "Wir leben nicht mehr in alten PR-Zeiten. Heute funktioniert Öffentlichkeitsarbeit meist online und daher muss sich auch die Unternehmenskommunikation grundlegend ändern und anders konzeptioniert werden. Ich habe das On-Bock-Online-PR-System (O.O. PR-System) genau dafür entwickelt. Ein PR-Coaching und O.O.PR ermöglichen erstmals auch KMUs, EPUs und Freiberuflern eine kostengünstige und erfolgversprechende Möglichkeit für konsequente Öffentlichkeitsarbeit, die auch einen Return on Investment bringt."

Eine erste Soforthilfe bei Fragen zum O.O.PR-System und allgemein zu Online-PR und moderner Unternehmenskommunikation gibt es beim Online-PR-Check des Pressetherapeuten: http://www.pressetherapeut.com - einfach den Online-PR-Check ausfüllen und innerhalb eines Tages kommt eine konkrete Analyse und erste PR-Tipps und Vorschläge für Ihre Öffentlichkeitsarbeit: https://www.pressetext.com/prcheck

Idee des O.O.PR-Systems ist rasch erklärt

Es werden nicht, wie bisher in der PR üblich, "alle paar Monate oder alle heiligen Zeiten" PR-Berichte geschrieben, sondern über alle wichtigen und interessanten Fakten im Unternehmen kontinuierlich und mit den Mitteln der Online-PR ausführlich berichtet. Beim O.O.PR-System geht es darum, wöchentlich oder sogar mehrmals wöchentlich Presseinformationen zu versenden. Und zwar über die aktuell im Unternehmen vorhandenen Produkte, Dienstleistungen und Standardangebote.

Diese werden in den Pressetexten aufgearbeitet und möglichst interessant erklärt und dann über eine der großen Online-Nachrichtenplattformen versandt. Das bringt tausende Leser (bei jeder einzelnen Pressemeldung), neue Interessenten, massive Steigerung der Zugriffszahlen auf der HP (bis zu 320 %), bessere Findbarkeit bei Google und natürlich damit auch neue Kunden.

Teures SEO kann man sich mit konsequenter Online-PR sparen. "Ich zähle sogar Internetunternehmen und Webhostingunternehmen zu meinen Klienten, die Online-PR genau dafür nutzen. Und die wissen, welche Marketingaktivitäten online wichtig sind, um Erfolg zu haben und mehr Zugriffe auf die Homepage zu bekommen."

Der Pressetherapeut kommt direkt ins Unternehmen

Denn gerade bei Kleinbetrieben, ist gute Pressearbeit auch eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn man für einen einzelnen Pressetext zwei Wochen warten muss - das bringt nichts. Denn wer schnell hilft, hilft doppelt! Daher werden an einem einzigen Coaching-Tag einerseits Ideen für die Pressekampagne gebrainstormt und erarbeitet, aber dann auch sofort fix-gefertigte Pressetexte, die bereits am nächsten Tag im gesamten deutschen Sprachraum versandt werden können. Jede Pressemeldung bringt garantiert zwischen 6.000 und 25.000 Leser und Kontakte. Diese sogenannten "Speed-Coachings" wurden vom Pressetherapeuten eingeführt, um Freiberufler und KMUs genauso effektiv zu betreuen, wie es bisher nur für Großfirmen möglich war. Noch dazu bei viel geringen Kosten.

Sie entscheiden

Ein Coachingtag direkt in Ihrem Unternehmen (egal ob in D, A, CH) oder in der Praxis der Werbe- und Pressetherapeuten in Wien: http://www.pressetherapeut.com

Online Werbe-Check: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck oder via Tel. 0043/699/133 20 234 oder per Mail: 2000@chello.at

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: + 43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

Wien (pts010/23.08.2018/08:45)