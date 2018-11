Das Keio Plaza Hotel Tokyo ist Gastgeber der Ausstellung „Vivid Performing Art of Kabuki and Mt. Fuji Art Exhibition - Celebrating the New Year“

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans mit Sitz in Shinjuku, Tokio, veranstaltet vom 26. Dezember 2018 (Mittwoch) bis zum 28. Januar 2019 (Montag) in der Lobby und anderen Räumlichkeiten unseres Hotels eine Sonderausstellung mit dem Titel „Vivid Performing Art of Kabuki“. Kabuki ist eine traditionelle Form des klassischen japanischen Tanzdramas und acht reich verzierte und wunderschöne Kostüme, die dem feierlichen Charakter der japanischen Neujahrsfeiertage entsprechen, darunter eines mit dem Namen „Agemaki“ und eines, das im „Soga-Mono“-Kabuki-Spiel verwendet wird, werden während der Ausstellung gezeigt, um den Gästen ein Gefühl für die Schönheit dieser traditionellen darstellenden Kunst zu vermitteln. Außerdem findet am 25. Januar 2019 (Freitag) um 17:00 Uhr in unserer Lobby zusätzlich zu einem besonderen Mittagessen und einer Kabuki-Vorstellung in einer unserer Hotelanlagen am selben Tag (kostenpflichtig) eine spezielle kostenlose Live-Aufführung mit japanischer klassischer Musik und Tanz statt.

Ornate and gorgeous costume matching the celebratory nature of the Japanese New Year holidays used in Kabuki, a traditional form of classical Japanese dance and drama. (Photo: Business Wire)

Die Kooperationspartner dieser Ausstellung, Shochiku Co., Ltd. und Shochiku Costume Co., Ltd., stellen verschiedene Kostüme zur Verfügung, um die vier Jahreszeiten widerspiegelnden Rollen, Charaktere und bunten Muster zu demonstrieren, die durch Kabuki-Aufführungen repräsentiert werden. Diese Ausstellung ist Teil des „Japan Cultural Experience Program“ des Keio Plaza Hotels, das darauf abzielt, seinen zahlreichen ausländischen Gästen, die 75% aller Gäste unseres Hotels ausmachen, sowie unseren japanischen Gästen die Diversität der japanischen Kultur näherzubringen. Die verschiedenen Live-Auftritte in unserer Lobby sind sehr beliebt, was sich in der regelmäßigen Teinahme von bis zu 400 Gästen widerspiegelt und es wird erwartet, dass diese Veranstaltung ebenso beliebt ist.

Im Keio Plaza Hotel Tokyo findet gleichzeitig die „Mt. Fuji Art Exhibition“ statt, in der insgesamt 37 Gemälde des Mount Fuji des renommierten Künstlers Kaii Higashiyama und anderer Künstler ausgestellt werden. Der Berg Fuji ist eines der bekanntesten Symbole der natürlichen und spirituellen Schönheit Japans und wird von den Japanern als Glücksstätte angesehen.

