Das Keio Plaza Hotel Tokyo veranstaltet Ausstellung zu japanischer Schwertkultur und Rüstungen – „Japans Seele und die Schönheit der Schwerter und Rüstungen von legendären Handwerkern“

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels in Shinjuku, Tokio, veranstaltet eine Sonderausstellung mit dem Titel „Japans Seele und die Schönheit von Schwertern und Rüstungen von legendären Handwerkern”, bei der vom 25. April (Donnerstag) bis 27. Juni (Donnerstag) in der Lobby im dritten Stock unseres Hotels schöne japanische Schwerter und Rüstungen ausgestellt werden. Diese Ausstellung ist Teil unserer Kulturprogrammserie, über die den Gästen unseres Hotels aus über 100 Ländern der Welt verschiedene Aspekte der japanischen Kultur vermittelt werden sollen. Diverse kostbare und alte Schwerter, die während der Heian-Ära (794-1185) und anderen Epochen der Geschichte Japans hergestellt wurden, können bewundert werden, darüber hinaus „Tsuba“ (Stichblätter von Schwertern, die den Griff von der Klinge trennen) und andere verzierte Teile von Schwertern. Am 14. Mai werden zwei Meister des Schwertziehens von der Ryushin-Shouchi-Schule ab 17:00 in der Hauptlobby eine Livedarbietung geben.

Swords from various periods in Japanese history dating back to the Heian Period (794-1185) to as recent as the Heisei Period (1989-2019) will be displayed to demonstrate the differing techniques used and improvements made over time. (Photo: Business Wire)

Sieben Schwerter aus verschiedenen Epochen der Geschichte Japans, von der Heian-Ära (794-1185) bis zur aktuellen Heisei-Ära (1989-2019) werden ausgestellt, um die unterschiedlichen angewendeten Techniken und die im Laufe der Zeit vorgenommenen Verbesserungen zu demonstrieren. Besucher der Ausstellung werden einen guten Sinn für die ästhetische Schönheit bekommen, die sich anhand der Muster auf den Schwertern manifestiert: vom Härten als Teil des Schmiedens über zentimetergenaue detaillierte Ornamente und „Tsuba“-Stichblätter bis hin zu anderen Aspekten der ausgestellten Schwerter. Schwerter zählen zu den wichtigsten symbolischen Gegenständen, die den Geist der Kriegerklasse in der Geschichte Japans widerspiegeln und ihre Bedeutung als hochverehrte Kultur- und Kunstgegenstände ist im modernen Japan weiterhin groß.

