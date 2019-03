Das neue „Ninja-Erlebnis“, das die reale und die virtuelle Welt verschmilzt:Völlig neue Erfahrung „VR NINJA DOJO“ unterhält Erwachsene und Kinder!

Five for Co., Ltd. (Ort: Chiyoda-ku Ward, Tokio, stellvertretender Direktor: Takayoshi Tanigawa) wird am Montag, den 18. März 2019 in Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokio, die VR-Erlebnisunterhaltungseinrichtung „VR NINJA DOJO“ eröffnen, die Ausländern, die Japan besuchen, ein Ninja-Erlebnis bietet.

Interior view of VR NINJA DOJO (Photo: Business Wire)

VR NINJA DOJO ist eine Unterhaltungseinrichtung, die „Ninja-Erlebnisse“ bietet, die die reale und virtuelle Welt für Japan besuchende Ausländer miteinander verbindet. Eine der japanischen Kulturen, „Ninja“, ist auch gleichermaßen im Ausland als „Ninja“ beliebt. Die Anlage wurde mit der stilistischen Schönheit Japans entworfen und ist ein Ort, an dem man die einzigartige Perspektive der japanischen Welt spüren kann. Diese Anlage ist außerdem mit unserer eigenen Technologie so konzipiert, dass auch Dritte, die kein Headmount-Display tragen, die virtuelle Welt genießen können. So können Sie sich zusammenschließen und die Erfahrung gemeinsam genießen, auch wenn Ihre Gruppe aus zwei oder mehr Personen besteht. Da wir die Bedienung vollständig auf Englisch erklären, können auch Ausländer, die Japan besuchen, die Anlage bequem nutzen. Die Besucher absolvieren die vollständige Eignungsprüfung zum Ninja-Meister über die VR-Erfahrung, nachdem sie eine realistische Disziplin und Training durch die Ausübung körperliche Aktivitäten absolviert haben.

In jüngster Zeit ist die Zahl der ausländischen Besucher in Japan gestiegen. Laut der Japanischen Nationalen Tourismusorganisation (JNTO) lag die Gesamtzahl der ausländischen Besucher in Japan im Jahr 2018 bei über 30.010.000, dies ist das erste Mal überhaupt, dass über 30 Millionen Menschen verzeichnet wurden und entspricht einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass die Zahl der ausländischen Besucher in Japan bis 2020 weiter steigt, aber es gibt einige Veränderungen in ihrem Konsumverhalten. In der Vergangenheit war der „entitätsorientierte Konsum“ wie der Kauf großer Mengen an Haushaltsgeräten und Kosmetika etc. weit verbreitet. Aber da die EC-Industrie gewachsen ist, es ist weniger sinnvoll, einige Orte zu besuchen, um dort Waren zu kaufen. Stattdessen nimmt der „situationsorientierte Konsum“ wie die Inanspruchnahme von erlebnisorientierten Dienstleistungen wie Ausflüge zu Thermalquellen und Kimono-Erlebnissen zu. In Erwartung der wachsenden Nachfrage bietet die neue Einrichtung eine neuartige Unterhaltungsform, die bei ausländischen Besuchern in Japan auf jeden Fall beliebt sein wird.

VR NINJA DOJO bietet eine Ninja-Erfahrung mit dem Konzept der „Gastfreundschaft der japanischen Kultur sowohl in der ‚realen‘ als auch der ‚virtuellen‘ Welt“, die nur hier verfügbar ist.

[Erlebnisinhalte]

Die für ein Ninja-Erlebnis benötigte Zeit liegt zwischen 75 und 90 Minuten und es können bis zu 10 Personen in einer Gruppe teilnehmen. Ninja Cosplay Erfahrung - Ninja-Disziplin und Training in der realen und virtuellen Welt - Vollständige Eignungsprüfung (VR-Erfahrung) - Zeremonielles VR-Foto - Präsentation des Handscroll-Typ-Zertifikats

[Details der Einrichtung]

Der Name der Einrichtung:

VR NINJA DOJO

Eröffnungsdatum:

18. März 2019

Standort der Anlage:

Takebashi Bldg. 1F, 2-15-15 Uchikanda, Chiyoda-ku,

Tokio 101-0047

Berechtigte Personen für das Erlebnis: ausländische Einwohner und Touristen in Japan

- Der Eintritt für eine japanische Begleitperson ist kostenlos.

(Ninja-Kostüm und das Handscroll-Zertifikat sind nicht enthalten.)

- Es gibt einen speziellen nur für Japaner geltenden Tarif.

Offizielle Webseite:

https://vr-ninja.jp/

[Unternehmensprofil]

Name des Unternehmens:

Five for Co., Ltd.

Datum der Gründung:

14. März 2017

Stellvertretender Direktor:

Takayoshi Tanigawa

Standort:

Uchikanda Chuo Bldg. 7F, 1-18-13 Uchikanda,

Chiyoda-ku, Tokio 101-0047

Beschreibung der Geschäftstätigkeit:

VR Entertainment-Inhalte Produktion & Entwicklung

