Das WeinKulturHaus jubiliert

Gols am Neusiedler See (pts007/23.05.2018/09:00) - Eine der wohl schönsten Vinotheken des Burgenlands, mit Sicherheit jedenfalls die am üppigsten bestückte, feiert in diesen Tagen bereits ihr 15-jähriges Bestehen: das WeinKulturHaus in Gols. Im historischen Gewölbekeller mitten im Ort lagern sage und schreibe 400 Golser Spitzenweine - und viele regionale Schmankerl aus der Gegend rund um den Neusiedler See und Seewinkel. Und 120 dieser edlen Tropfen können praktisch jederzeit verkostet werden. Ein echter Garten Eden für jeden Weinliebhaber...

Von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, steigt nunmehr der große Feierreigen. Natürlich mit besonderem Wein. Dazu mit einer außerordentlichen Verkostung mit 15 Jahre Weinrückblick. Natürlich mit ausgesuchter Kulinarik - zum Thema Wildkräuter. Und natürlich mit Weinbar - etwa auch in den Weingütern Gsellmann oder Riepl - und jeder Menge Musik. Wäre doch gelacht, wenn die größte Rotwein-Anbaugemeinde Österreichs ihr WeinKulturHaus nicht entsprechend hochleben lassen könnte.

Übrigens: Das WeinKulturHaus hat in fünfzehn Jahren seines Bestandes natürlich nicht nur für Weinverkostungen und -verkauf zu Ab-Hof-Preisen gesorgt. Es war auch verantwortlich für so manche Innovation und Genussfeste. Neben vielen Wein-Seminaren und Vernissagen war die Eröffnung des WeinWanderWeges Gols im Jahr 2013 sowie des Erwin-Moser-Museums 2014 echte Highlights. Ein Haus also, schon mit Tradition aber auch jeder Menge Wein-Kreativität!

