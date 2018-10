Das weltweit führende Standardisierungsunternehmen ASTM International hält Vorstandssitzung und Veranstaltungen in Amsterdam ab

West Conshohocken, Pennsylvania - Heute hat ASTM International, einer der weltweit führenden Normenentwickler, bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Vorstandssitzung und damit verbundene Veranstaltungen vom 15. - 17. Oktober im niederländischen Amsterdam abhalten wird. "ASTM International hat Tausende von Mitgliedern und ...

West Conshohocken, Pennsylvania - Heute hat ASTM International, einer der weltweit führenden Normenentwickler, bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Vorstandssitzung und damit verbundene Veranstaltungen vom 15. - 17. Oktober im niederländischen Amsterdam abhalten wird.

"ASTM International hat Tausende von Mitgliedern und Partnern in ganz Europa, darunter auch viele in den Niederlanden", so Dale F. Bohn, Vorstandsvorsitzender der Organisation und Produktqualitätsmanager bei Flint Hills Resources mit Sitz in St. Paul, Minnesota (USA). "Wir freuen uns auf die Vertiefung der Beziehungen von ASTM International zu niederländischen Branchenexperten und Führungskräften, die ASTM-Normen sowohl verwenden als auch zu ihnen beitragen, um Qualität, Leistung, Innovation, Sicherheit und Handel zu unterstützen."

Das Netherlands Standardization Institute (NEN) unterstützt Aktivitäten wie ein Mittagessen mit Rik van Terwisga, dem Geschäftsführer des NEN, ein Seminar zum Thema Rundbau (https://www.n en.nl/News/News/ASTM-International-and-NEN-organize-seminar-on-sustai nable-and-circular-building.htm) und vieles mehr. Am Dienstag, den 16. Oktober werden Vorstandsmitglieder außerdem Veranstaltungen und Meetings mit zahlreichen Interessengruppen der Industrie und der Regierung abhalten, darunter:

- Additive Industries - Bugaboo International - Niederländisches Ministerium für Wirtschaft und Klima - Nationales Metrologieinstitut, Niederlande - Efectis - First Dutch Innovation (FDI) - IHE Delft Institute for Water Education - INVISTA - IP2 Entertainment - Kiwa N.V. - Leiden Bio Science Park - Mattel (und weitere Experten der niederländischen Spielzeug-Standardisierungsgruppe) - Nationales Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt, Niederlande - NVC Netherlands Packaging Centre - Rotterdam School of Management (Erasmus University) - Saybolt Nederland B.V. - Shell Global Solutions International B.V. - Showa International - Veiligheid Voorop (Safety First) - Zodiac Aerospace

Seit 2000 werden die zweimal jährlich stattfindenden Vorstandssitzungen von ASTM International in Kanada, China, Deutschland, Japan, Korea, Mexiko, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA abgehalten.

Informationen zu ASTM International

ASTM International hat es sich zur Aufgabe gemacht, den globalen gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, und wirkt sich damit positiv auf die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, das Verbrauchervertrauen und die allgemeine Lebensqualität aus. Wir integrieren Konsensnormen, die mit unseren internationalen freiwilligen technischen Expertenmitgliedern entwickelt wurden, sowie innovative Dienstleistungen, um das Leben zu verbessern ... und tragen so dazu bei, dass unsere Welt besser funktioniert.

OTS: ASTM International newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126186.rss2

Pressekontakt: Nate Osburn, Tel.: +1.610.832.9603; nosburn@astm.org Director of European Affairs (Brüssel): Sara Gobbi, Tel.: +32.(0)485.332433; sgobbi@astm.org Logo - https://mma.prnewswire.com/media/153355/astm_international_logo.jpg