DATA-DRIVEN HR

Wien (pts024/01.04.2019/14:45) - Am 22. Mai findet in Wien wieder das HR-Controlling-Forum des Controller Instituts statt. Das Format richtet sich speziell an Führungskräfte und Entscheider aus HR sowie Controlling und zeichnet ein Bild von Personalcontrolling mit digitaler Perspektive.

Den Wertschöpfungsfaktor Mensch sichtbarer zu machen, ist seit jeher das Ziel eines modernen Personalcontrollings. Dadurch leistet es einen maßgeblichen Beitrag zur aktiven Führung des Unternehmens. Neben der Beschreibung von Vergangenem und Gegenwärtigem, wird die Beschäftigung mit zukünfti-gen Trends immer relevanter. HR richtet mit der Hilfe von People Analytics den Blick nach vorne, um Erkenntnisse über Zusammenhänge zu gewinnen und Zukunftsszenarien darzustellen. Dadurch wird die Personalabteilung zu einer zentralen Unternehmensschnittstelle.

Das HR-Controlling-Forum hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklungen und Neuerungen der digitalen Transformation im HR-Management in den Fokus zu rücken. Die neuen Technologien rund um Künstliche Intelligenz, People Analytics, Software Robots oder Big Data revolutionieren den Personalbereich. Die fachlichen Leiter des Kongresses, Prof. Dr. Silke Wickel-Kirsch (Hochschule RheinMain) und Mag. Clemens Nachbauer, MBA (Leiter Programm-Management, Controller Institut) freuen sich Top-Speaker aus innovativen Unternehmen wie Deutsche Bank, voestalpine, Raiffeisenlandesbank, MyPlace, EY, SAP und viele mehr begrüßen zu dürfen.

Neuer Fixtermin für HR- und Personalcontrolling-Profis Das diesjährige HR-Controlling-Forum bietet ein fachlich angeleitetes Kennenlernen von spannenden Reporting-Projekten über innovative HR-Start-ups bis hin zu praktischen Anwendungsbeispielen im Be-reich HR-Analytics. Mit dem innovativen Veranstaltungsformat wird für Fach- und Führungskräfte aus HR, Personalcontrolling und Controlling die Möglichkeit geschaffen, sich mit Experten auszutauschen und sich Inspiration für die eigenen Herausforderungen zu holen.

Das gesamte Programm und alle weiteren Informationen finden Sie unter http://www.hr-controlling-forum.at Nutzen Sie den Frühbucherbonus bis zum 8. April 2019.

Seit 35 Jahren ist das Controller Institut der marktführende Bildungspartner für Betriebswirtschaft und Führungskräfteentwicklung in Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und der öffentlichen Verwaltung. Controlling, Accounting, Corporate Finance sowie Strategie und Führung sind dabei die thematischen Schwerpunkte. Mehr als 5.400 Teilnehmer besuchen jährlich die Lehrgänge, Seminare, Tagungen und Inhouse-Trainings des Controller Instituts.

Das Österreichische Controller-Institut ist der Forschungsverein, der seit seiner Gründung 1982 durch o. Univ.-Prof. Dr. Rolf Eschenbach die Entwicklung des Controllings maßgeblich vorangetrieben hat. Der Verein fördert Forschung, Lehre und Ausbildung auf den Gebieten Controlling und der Controlling-basierten Unternehmensführung. Über 500 heimische und internationale Unternehmen zählen zu den Mitgliedern des Vereins. http://www.controller-institut.at http://www.hr-controlling-forum.at

