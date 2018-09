DATAGROUP SE: DATAGROUP erhöht Umsatz- und Ergebnisausblick für das aktuelle Geschäftsjahr signifikant

DATAGROUP SE, DE000A0JC8S7

DATAGROUP erhöht Umsatz- und Ergebnisausblick für das aktuelle Geschäftsjahr signifikant

Guidance EBITDA: > 34 Mio. EUR (vorher: 30 Mio. EUR) Guidance Umsatz: > 269 Mio. EUR (vorher: 265 Mio. EUR)

Pliezhausen, 24. September 2018. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) Kurz vor Ende des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018 aktualisiert der Vorstand den Ausblick und rechnet nun mit einem Umsatz von 269 Mio. Euro (Vj.: 223,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird mit mehr als 34 Mio. Euro deutlich über den ursprünglich prognostizierten 30 Mio. Euro (Vj.: 27,0 Mio. Euro) liegen.

Diese Entwicklung ist besonders erfreulich, da noch im Vorjahr positive Einmaleffekte in Höhe von 4,4 Mio. EUR verbucht wurden. Trotz weitgehendem Wegfall dieser Einmaleffekte (aktuell noch 0,8 Mio. EUR) wächst das EBITDA organisch sehr stark - bereinigt um Sondereffekte wird die EBITDA Marge voraussichtlich bei über 12% liegen (Vorjahr bereinigt: 10,1%).

Die positive Entwicklung von DATAGROUP wird im nun endenden Geschäftsjahr von allen Konzernteilen getragen. Bei bestehenden Einheiten wurde eine höhere Auslastung erreicht, außerdem trugen die zuletzt übernommenen Gesellschaften zur Umsatz- und Ergebnisverbesserung bei.

Die im Mai 2017 erworbene HanseCom erzielte schneller als erwartet eine sehr gute Ertragskraft. Zum Zeitpunkt der Übernahme war diese noch negativ, weshalb die Einheit auch zu einem negativen Kaufpreis erworben worden war.

Auch die im Januar dieses Jahres erworbene Almato beschleunigte in der zweiten Jahreshälfte ihr Wachstumstempo und wird vorrausichtlich einen Ergebnisbeitrag leisten, der über dem ursprünglichen Budget liegt. "Die Nachfrage nach intelligenten Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen entwickelt sich weiterhin stark", so Peter Gißmann, Geschäftsführer der Almato GmbH. Diese schnell wachsende Einheit unterstützt mittels Robotic Process Automation (RPA) und Real-Time Interaction Management (RTIM) Kunden bei der Optimierung digitaler Geschäftsprozesse.

Bei der FIS (ehemals IKB Data) ist der Umzug des Rechenzentrums erfolgreich abgeschlossen und die Eingliederung der Gesellschaft als vertikaler IT Betriebsdienstleister für die Finanzdienstleistungsindustrie wurde weiter vorangetrieben. "Die im August 2017 erworbene FIS legt gerade richtig los", so DATAGROUP-Chef Max H.-H. Schaber. "Neue gewonnene Großaufträge aus dem margenstarken Outsourcing-Geschäft kommen dabei im aktuellen Geschäftsjahr noch gar nicht zum Tragen, sondern werden erst in den folgenden Geschäftsjahren umsatz- und ergebniswirksam." DATAGROUP hatte im Juli einen Großauftrag mit der NRW.Bank vermeldet, dies war der bisher größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte mit einem Auftragsvolumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro Bereich.

Darüber hinaus wurden in anderen Bereichen CORBOX-Neukunden gewonnen, sodass das Ziel beim Auftragseingang volumenmäßig deutlich überschritten wird. "Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen mit weiteren Erfolgsmeldungen zu neuen Kundenverträgen aufwarten können", ergänzt Max Schaber. "Dies wird unser organisches Wachstum in den kommenden Jahren positiv beeinflussen."

Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebniszahlen des Geschäftsjahres 2017/18 ist für den 26. November vorgesehen.

Auszug aus dem Finanzkalender:

24. September Berenberg and Goldman Sachs Seventh German Corporate Conference, München

25. September Baader Investment Konferenz, München

08./09. Oktober CF&B European Large & Midcap Event, Paris

26. November Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen

27. November Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, Frankfurt

29. November Warburg "Meet the future" Konferenz, Berlin

03.-06. Dezember Berenberg European Corporate Conference, Pennyhill Park, Surrey

Über DATAGROUP: DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Ansprechpartner für weitere Informationen: DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49 7127 970-015 Fax +49 7127 970-033claudia.erning@datagroup.de

