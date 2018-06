DAX-Future findet Unterstützung an der 50 Tage Linie

Solange der DAX-Future unter dem 20 Tage Gleitenden Durchschnitt notiert und die 13.000 Punkte Marke nicht wieder überschritten wird, kann das Chartbild als neutral eingeschätzt werden. Das Chartbild würde auf negativ drehen, wenn das aktuelle Wochentief bei 12.540 und die 50 Tage Durchschnittslinie unterschritten werden. Das Chartbild würde auf positiv drehen, wenn das aktuelle Wochenhoch bei 13.037,5 überschritten wird.

Trend des Tagescharts: Seitwärts

Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Dezember 2017 bei einem letzten Kurs von 12.744,5 Punkten. Ausgehend vom Maihoch bei 13.206 hat sich in den letzten zwei Wochen ein definierter Abwärtstrend entwickelt und der DAX-Future erreichte eine Unterstützungszone im Bereich von 12.600 Punkten.

Kursrückgang findet Unterstützung im Bereich von 12.600 Punkten

In den letzten Handelsstagen wurde die Stützungszone im Bereich von 12.600 Punkten erreicht, die im Chart grau gekennzeichnet ist. Der DAX-Future hat dabei in den vier Handelstagen möglicherweise ein lokales Tief ausgebildet.



DAX-Future erreicht 50 Tage Linie

Mit dem Wochentief bei 12.540 wurde auch die noch steigende 50 Tage Durchschnittslinie (grün) erreicht, die aktuell bei 12.574 verläuft, wie man im Chart sehen kann. Der DAX-Future hat hier Unterstützung gefunden, was positiv zu werten ist.



20 Tage Gleitender Durchschnitt dreht abwärts

Der von uns genutzte Trendindikator ist der 20 Tage Gleitende Durchschnitt (blaue Linie im Chart), der aktuell bei 12.929 Punkten notiert und entsprechend der schwachen Kursentwicklung in den letzten zwei Wochen jetzt abwärts gedreht hat. Der DAX-Future notiert unterhalb der Durchschnittslinie, was negativ zu werten ist.



Fazit unserer Chartanalyse zum DAX-Future

Solange der DAX-Future unter dem 20 Tage Gleitenden Durchschnitt notiert und die 13.000 Punkte Marke nicht wieder überschritten wird, kann das Chartbild als neutral eingeschätzt werden.



Das Chartbild würde auf negativ drehen, wenn das aktuelle Wochentief bei 12.540 und die 50 Tage Durchschnittslinie unterschritten werden. Das Chartbild würde auf positiv drehen, wenn das aktuelle Wochenhoch bei 13.037,5 überschritten wird.



Mit freundlichen Grüßen

Ihr Karsten Kagels



PS: Auf meiner Webseite gibt es tagesaktuelle DAX-Handelssignale!