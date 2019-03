DAX lässt kräftig Federn - Schlechte Konjunkturdaten

Zum Wochenausklang hat der DAX kräftig nachgelassen.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.364,17 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Als Auslöser wurden die am Morgen veröffentlichten Daten des Einkaufsmanagerindex für die Industrie, sowohl in Deutschland als auch in der EU, genannt.

In der deutschen Industrie liefen die Geschäfte im März so schlecht wie seit 2012 nicht mehr. Trotzdem gab es auch deutliche Kursgewinner, RWE und Wirecard legten bis kurz vor Handelsende über zwei Prozent zu. Nach unten gezogen wurde der Index dagegen von Fresenius, Thyssenkrupp und Siemens, die bis kurz vor Handelsende über drei Prozent nachließen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1296 US-Dollar (-0,71 Prozent).

