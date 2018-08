DAX legt am Mittag zu - Bayer weiter unter Druck

Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.213 Punkten berechnet.

Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von SAP, der Münchener Rück und von Fresenius.

Unterdessen setzt sich der Ausverkauf der Bayer-Aktie fort, die am Mittag fast sechs Prozent nachgibt. Marktbeobachtern zufolge sorgt die Angst vor weiteren Schadensersatzklagen gegen die Bayer-Tochter Monsanto weiterhin für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Der Nikkei-Index hatte zuletzt kaum verändert mit einem Stand von 22.192,04 Punkten geschlossen (-0,05 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1371 US-Dollar (+0,23 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.179,72 US-Dollar gezahlt (+0,41 Prozent). Das entspricht einem Preis von 33,36 Euro pro Gramm.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH