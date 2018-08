DAX legt zu - Bankentitel vorne

Am Dienstag hat der DAX zugelegt.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.384,49 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Ungewöhnlicher Anblick: Die Commerzbank-Aktie war am Dienstag kurz vor Handelsende an der Spitze der Kursliste und legte über zwei Prozent zu.

Auch Deutsche-Bank-Aktien waren in den Top drei. Linde, Eon und SAP waren dagegen zu diesem Zeitpunkt die größten Kursverlierer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1517 US-Dollar (+0,23 Prozent).

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH