DAX startet freundlich - Merck und Bayer vorne

Der DAX ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet.

Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.702 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über Dienstagsschluss. Aktien von Merck setzten sich zu Handelsbeginn an die Spitze der Kursliste und legten fast drei Prozent zu.

Auch Bayer-Aktien waren nach der Erlaubnis durch das US-Justizministerium, den Saatgutriesen Monsanto zu übernehmen, am Mittwochmorgen zwei Prozent im Plus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 22.018,52 Punkten geschlossen (-1,52 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1576 US-Dollar (+0,26 Prozent).

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH