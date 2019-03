DAZN zeigt Frankfurt gegen Benfica & Arsenal gegen Neapel live

München/Berlin - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - DAZN zeigt alle Viertelfinalspiele der UEFA Europa League live und in der GoalZone Konferenz - Eintracht Frankfurt trifft auf Benfica Lissabon (11.04./ ...

- DAZN zeigt alle Viertelfinalspiele der UEFA Europa League live und in der GoalZone Konferenz

- Eintracht Frankfurt trifft auf Benfica Lissabon (11.04./18.04.)

- Weitere Partien sind: FC Arsenal vs. SSC Neapel / Villarreal vs. Valencia / Slavia Prag vs. FC Chelsea

Eintracht Frankfurt und seine Fans wirbeln weiter durch die UEFA Europa League. Nur einen Tag nachdem sich der Club spektakulär gegen Inter Mailand durchsetzen konnte, fand in Nyon die Auslosung für die Viertelfinal- und Halbfinalspiele statt. Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale auf Benfica. DAZN zeigt die Spiele der Eintracht vom Main live.

Eintracht Frankfurt trifft auf Benfica - FC Arsenal auf den SSC Neapel

Während sich Benfica nur recht mühsam gegen Dinamo Zagreb durchsetzen konnte, schreibt Eintracht Frankfurt ihre Erfolgsgeschichte in der diesjährigen UEFA Europa League Saison weiter. Das Team von Adi Hütter, muss im Hinspiel am 11. April an die portugiesische Atlantikküste reisen. Eine Woche später besitzt der Verein aus der Mainmetropole Heimrecht. DAZN-Experte Per Mertesacker sagt: "Für die Eintracht geht es in der Europa League nun gegen den portugiesischen Rekordmeister aus Lissabon. Das werden mit Sicherheit zwei sehr intensive Partien. Allerdings schwebt die Eintracht rund um Trainer Adi Hüter und ihren Fans auf einer einzigartigen Europa League Wolke, sodass ein Weiterkommen durchaus möglich ist."

Mit dem Viertelfinale von FC Arsenal gegen SSC Neapel brachte die Auslosung eine absolute Top-Partie hervor. "Neben einem potentiellen Londonderby gegen Chelsea war der SSC Neapel der wohl größte Name im Lostopf. Mit Carlo Ancelotti besitzt das Team einen Weltklasse-Trainer, der schon einige internationale Titel sammeln konnte. Dazu kommt die besondere Atmosphäre im Stadio San Paolo, die schon zahlreiche Mannschaften Schwierigkeiten bereitet hat. Für Arsenal wird das eine schwere Aufgabe bei der es gilt, im Heimspiel eine gute Ausgangssituation zu schaffen", so Mertesacker.

In einem rein spanischen Duell treffen der FC Villarreal auf den FC Valencia. Der FC Chelsea hat es mit Slavia Prag vermeintlich einfach getroffen, allerdings konnten die Tschechen den UEFA Europa League Rekordsieger FC Sevilla eindrucksvoll aus dem Wettbewerb werfen.

Alle Einzelspiele live auf DAZN - GoalZone Konferenz mit allen Spielen DAZN überträgt alle Einzelspiele der UEFA Europa League live und bietet zudem mit der beliebten GoalZone Konferenz einen Überblick über alle Schauplätze an. Nach Abpfiff stehen den Fans auf DAZN alle Spiele als Re-Live in voller Länge oder als Highlight-Clips on demand zur Verfügung. Vor den Spielen von Eintracht Frankfurt können sich Fans ihre eigene Vorberichterstattung auf DAZN zusammenstellen.

Die Viertelfinalspiele live auf DAZN:

Hinspiel 11.04.2019 Rückspiel 18.04.2019

Benfica vs. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt vs. Benfica FC Arsenal vs. SSC Neapel SSC Neapel vs. FC Arsenal FC Villarreal vs. FC Valencia FC Valencia vs. FC Villarreal Slavia Prag vs. FC Chelsea FC Chelsea vs. Slavia Prag

