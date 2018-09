De Grey Mining kann erneut mit exzellenten Bohrergebnissen auftrumpfen

Das Pilbara-Goldprojekt von De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) erstreckt sich über die gewaltige Fläche von 1.500 Quadratkilometern in der gleichnamigen Region Australiens. Bislang hat das Unternehmen erst auf ca. 10% der dort entdeckten, vererzten Scherzonen mit einer Länge von 200 Kilometern (!) Bohrungen niedergebracht. Und diese auch nur bis in eine Tiefe von ca. 150 Metern. Trotzdem hat es gereicht, um – bis jetzt – eine Ressource von mehr als 1,2 Mio. Unzen Gold nachzuweisen.

Und diese dürfte in Kürze schon weiterwachsen, denn De Grey legte heute abermals exzellente Bohrergebnisse vor, diesmal von der Lagerstätte Mt Berghaus.

Das Unternehmen hatte, nach einer Kapitalspritze in Höhe von 5 Mio. AUD, die Explorationsaktivitäten auf der gesamten Liegenschaft intensiviert, um die bereits bekannten Ressourcen in höhere Kategorien zu überführen und gleichzeitig neue Lagerstätten aufzuspüren.



Bei dem Bohrprogramm auf Mt Berghaus konzentrierte sich De Grey zum einen auf engere Bohrabstände in den bestehenden Ressourcenbereichen, um das geologische Verständnis und die Kontinuität der Vererzung zu verbessern, damit eine verbesserte Modellierung und eine Hochstufung der Ressourcenkategorien möglich werden. Andererseits zielte man auf zusätzliche Ausläufer außerhalb der bestehenden Ressourcen und der Tagebauumrisse der Scoping-Studie aus dem Jahr 2017 ab.



Insgesamt führte man so im Rahmen der aktuellen Phase des Bohrprogramms auf Mt Berghaus 76 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.155 Metern durch. Zu den Highlights gehörten dabei:



Main Lode (>20 g*m)



- 8 Meter mit 2,48 g/t Au ab er Oberfläche,

- 24 Meter mit 2,05 g/t Au ab 21 Meter, einschl. 4 Meter mit 6,24 g/t Au,

- 23 Meter mit 2,2 g/t Au ab 2 Meter, einschl. 6 Meter mit 5,22 g/t Au,

- 17 Meter mit 2,08 g/t Au ab 42 Meter, einschl. 9 Meter mit 3,5 g/t Au,

- 8 Meter mit 5,92 g/t Au ab 49 Meter, einschl. 2 Meter mit 21,81 g/t Au,

- 17 Meter mit 3,25 g/t Au ab 28 Meter, einschl. 4 Meter mit 7,92 g/t Au,

- 2 Meter mit 12,83 g/t Au ab 61 Meter und

- 26 Meter mit 3,45 g/t Au ab 3 Meter, einschl. 3 Meter mit 24,37 g/t Au.



North Lode (>20 g*m)



- 13 Meter mit 3,49 g/t Au ab 16 Meter, einschl. 4 Meter mit 10,35 g/t Au

- 21 Meter mit 2,22 g/t Au ab 26 Meter, einschl. 3 Meter mit 8,45 g/t Au,

- 11 Meter mit 4,92 g/t Au ab 22 Meter, einschl. 2 Meter mit 24,07 g/t Au und

- 9 Meter mit 2,62 g/t Au ab 55 Meter.



De Grey wird diese und die restlichen Bohrergebnisse von Mt Berghaus (s. die Originalmeldung des Unternehmens) in eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung zum Pilbara-Projekt einbeziehen. Die aktuelle Ressource von Mt Berghaus liegt bislang bei 3,52 Mio. Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,2 g/t Au für 140.800 enthaltene Unzen, sodass die jüngsten Bohrungen dem Unternehmen zufolge das Potenzial auf verbesserte Ressourcenkategorien und eine Steigerung der gesamten Ressourcenunzen aufweisen.



Da auch von anderen Prospektionsgebieten auf dem Pilbara-Projekt zuletzt unserer Ansicht nach sehr gute Bohrergebnisse präsentiert wurden, dürfte die neue Ressource, die De Grey Ende September / Anfang Oktober vorlegen will, einen substanziellen Anstieg der Goldunzen auf dem Pilbara-Projekt bringen. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden halten!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der De Grey Mining halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Nevada Zinc steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu De Grey Mining entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von De Grey Mining profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.