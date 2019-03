De Grey Mining Ltd.: Erweiterung von Wingina und Amanda bestätigt

De Grey Mining Ltd., AU000000DEG6

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet die

neuen Bohrergebnisse aus den Goldlagerstätten Wingina und Amanda, die einen

Teil des 1,4 Mio. Unzen umfassenden Goldprojekts Pilbara bilden. Das

Goldprojekt Pilbara liegt in der Nähe von Port Hedland in der Region Pilbara

des australischen Bundesstaates Western Australia. (Siehe Pressemitteilung

"Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018", 3.

Oktober 2018).

Wichtige Punkte:

- Auf Wingina und Amanda wurden Ausläufer der Vererzung außerhalb des

aktuellen Ressourcenmodells abgegrenzt.

- Potenzial für Erweiterung der Ressourcen durch weitere Bohrungen.

- Die diese Lagerstätten beherbergende über 60 km lange Tabba Tabba Thrust

(Überschiebung) wird als sehr aussichtsreich für zukünftige Entdeckungen

betrachtet.

Die Goldvererzung in Wingina und Amanda ist in der nach Nordosten

streichenden großen regionalen Tabba Tabba Thrust beherbergt. Die

Lagerstätten Wingina und Amanda bleiben in Streichrichtung und zur Tiefe

offen. Ferner wird die über 60 km lange Überschiebung als sehr

aussichtsreich für weitere Entdeckungen angesehen.

Wingina

Auf Wingina wurde die in Oberflächennähe liegende Vererzung über eine

Streichlänge von mehr als 1 km und im Allgemeinen bis in eine Tiefe von ca.

200 m in Abständen von 20 m x 20 m bereits sehr gut abgebohrt. Über 75 % der

aktuellen Ressource (5,49 Mio. Tonnen mit 1,6 g/t für 287.700 Unzen)

befinden sich in den Kategorien erkundet und angezeigt. Laut Erwartungen

wird sie bei einer Abbaurate von 2 Mio. Tonnen pro Jahr eine der größeren

Tagebaugruben in der Vormachbarkeitsstudie 2019 sein. Zwei höhergradige

abtauchende Erzfälle wurden durch frühere Ressourcenbohrungen abgegrenzt

(Abbildung 1). Die jüngsten Bohrungen haben erfolgreich auf den Ausläufer

der Vererzung in der Tiefe und in Streichrichtung im Nordosten gezielt.

- Die Erweiterung in Fallrichtung wurde bis ca. 300 m unter der Oberfläche

und bis 150 m nordöstlich der Ressource bestätigt.

- Signifikante neue Ergebnisse schließen ein:

6,35 m mit 3,37 g/t Au in WDH015 einschließlich 0,75 m mit 12,2 g/t Au

12,66 m mit 1,75 g/t Au in WDH016 einschließlich 0,81 m mit 10,95 g/t Au

- Hochgradige Abschnitte innerhalb des mächtigeren Erzganges schließen ein:

0,75 m mit 12,2 g/t Au

0,81 m mit 10,95 g/t Au

4,0 m mit 5,57 g/t Au

2,0 m mit 2,7 g/t Au

4,0 m mit 2,6 g/t Au

- Weitere Step-out-Bohrungen werden geplant, um die Ausläufer der Vererzung

in Fallrichtung unter der Ressource zu überprüfen.

Die im Jahr 2016 in begrenzten Umfang niedergebrachten Kernbohrungen zielten

auf den nördlichsten abtauchenden Erzfall und dehnten die Vererzung zur

Tiefe aus. Das aktuelle Bohrprogramm, das RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge

von 933 m und Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 718 m umfasst, dehnt

diese östliche Vererzungszone weiter aus. Sechs zusätzliche Vorbohrungen

wurden niedergebracht, um weitere Ausläufer in Fallrichtung und im Streichen

unter der Ressource zu überprüfen.

Die jüngsten Bohrergebnisse grenzen die ausgedehnten Zonen der mächtigen

Alteration (bis zu 50 m) weiter ab. Diese Alteration steht mit der

Überschiebung in Zusammenhang, die eine ausgezeichnete Wirtsstruktur

definiert. Hochgradiges Gold kommt in einem eigenständigen Erzgang (bei >0,5

g/t Cut-off-Gehalt) innerhalb der ausgedehnten Alterationszone vor und eine

weiter verstreute niedriger-haltige anomale Goldvererzung in ausgedehnten

Bereichen der Alterationszone. Das Ausmaß der Alterationszone und die

tektonischen Kontrollen liefern den Rahmen für die Entdeckung weiterer

hochgradiger abtauchender Erzfälle und Ausläufer in der Tiefe und im

Streichen unter der dünnen Sandüberdeckung.

Die Ergebnisse sind in Tabelle1 aufgeführt und in Abbildung 1 dargestellt -

Siehe die originale englische Pressemitteilung.

Abbildung 1 darin zeigt: Längsschnitt Wingina.

Tabelle 1 darin zeigt: Wingina - signifikante Abschnitte (>2 Gramm).

Amanda

- Vererzung wurde ausgedehnt und bleibt im Streichen und zur Tiefe offen.

- Signifikante Ergebnisse (>10 Gramm x Meter) schließen ein:

14 m mit 1,06 g/t Au ab 29 m in AMRC042 einschließlich 9 m mit 1,38 g/t Au

ab 32 m

6 m mit 1,65 g/t Au ab 56 m in AMRC046

11 m mit 0,97 g/t Au ab 33 m in AMRC049

14 m mit 0,77 g/t Au ab 30 m in AMRC050

15 m mit 0,69 g/t Au ab 73 m in AMRC053

17 m mit 0,76 g/t Au ab 47 m in AMRC054

Ein 25 RC-Bohrungen (Gesamtlänge 1.598 m) umfassendes Programm wurde mit

einem speziellen RC-Bohrgerät durchgeführt, das im abschüssigen Gelände

RC-Bohrungen in einem flachen Winkel niederbringen konnte. Diese Bohrungen

haben die Vererzung über das Ressourcenmodell hinaus ausgedehnt und

ausgewählte Bohrungen wurden niedergebracht, um Teile des Ressourcenmodells

zu vervollständigen, die das vorherige Bohrgerät nicht erreichen konnte.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Vererzung im Streichen und zur

Tiefe offenbleibt und man durch zusätzliche Bohrungen eine weitere Zunahme

der Ressource erwarten kann. Nachfolgende Bohrprogramme auf Amanda werden

zurzeit geprüft. Die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt

und eine Zusammenfassung der signifikanten Ergebnisse >5 Gramm/Meter sind in

Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Amanda -

Bohrstellen und jüngste Ergebnisse (>5 Gramm x Meter).

Tabelle 2 darin zeigt: Amanda - signifikante Abschnitte (>2 Gramm x Meter).

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

08.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

