De Raj Group AG startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018

De Raj Group AG, DE000A2GSWR1

De Raj Group AG startet mit dem Gewinn eines langfristigen Auftrags im Wert von USD 386 Mio. ins Geschäftsjahr 2018, daraus resultiert ein Auftragsbestand zum 31. März 2018 in Höhe von EUR 331 Mio.

Köln, 29. Mai 2018: Die De Raj Group AG, Köln, (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse) startet ins Geschäftsjahr 2018 mit dem Gewinn eines langfristigen Auftrags für eine schwimmende Produktionsanlage (FPU) offshore in indonesischen Hoheitsgewässern für einen internationalen Kunden im März 2018. Der Vertrag hat ein Volumen von USD 386,3 Millionen und beinhaltet ein BOOL-Modell (Build Own Operate Lease) über einen festen Zeitraum von zehn Jahren, der der De Raj Group zusätzlichen langfristigen und regelmäßigen Umsatz von USD 39 Millionen pro Jahr zuführen wird, sobald die Anlage gegen Ende 2019 ihren Betrieb aufnimmt. Der Auftragsbestand in Höhe von EUR 331 Millionen zum Ende des ersten Quartals (31. März) profitiert von diesem neuen Auftragseingang.

Die De Raj Group AG erzielte im ersten Quartal 2018 einen Umsatz von EUR 3,4 Mio., einen Rohertrag von EUR 1,8 Mio., ein operatives Konzernergebnis (EBIT) von EUR 0,5 Mio. sowie einen Quartalsüberschuss in Höhe von EUR 0,2 Mio. wie geplant. Die Eigenkapitalquote stieg von 80% zum Jahresende 2017 auf aktuell 82% und sichert somit zukünftige Wachstumsperspektiven.

Für die Folgequartale 2018 erwartet das Management, ein grünes Projekt der malaysischen Regierung mit einem Volumen von USD 240 Millionen, für den Austausch der Beleuchtung von Bundesstraßen gegen LED-Leuchten über einen Zeitraum von sieben Jahren, akquirieren zu können. Dieses Regierungsprogramm hat bereits in einem Pilotprojekt mit unserem Partnerunternehmen über sieben Jahre hinweg sehr gute Ergebnisse produziert, bei einem Volumen von USD 25 Millionen.

Die Gesamtbelegschaft der De Raj Group von 62 Angestellten zum 31. März 2018 teilt sich auf in 34 Beschäftigte in Indonesien (die sämtlich Crewmitglieder der Bohrplattformen sind) und 28 Beschäftigte in Malaysia (von denen 15 Managementaufgaben erfüllen und 13 Ingenieure sind).

Die vollständige Zwischenmitteilung Q1/3M 2018 steht auf der Website zum Herunterladen zur Verfügung: www.thederajgroup.com

Über die De Raj Group: Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG gelistet und handelbar. Die De Raj Group ist stark im Öl- & Gassektor sowie in der Energiegewinnung positioniert. Der Konzern besitzt und betreibt strategisch interessante Anlagen und Ausrüstungen in beiden Bereichen und verleast diese auf mittel- und langfristiger Basis. Im Energiebereich ist der Konzern sowohl in der konventionellen Energiegewinnung als auch mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") aktiv. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an unter Vertrag stehenden Anlagen zur regenerativen wie konventionellen Energiegewinnung in Europa und beginnt zurzeit international im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum zu expandieren. Die deutsche Stromsparte ist Eigentümerin von 13 KWK-Anlagen, die über ganz Deutschland verteilt sind. Diese KWK-Anlagen generieren Elektrizität, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, und Wärme, die nahe gelegenen Treibhäusern zugeführt wird.

Die Konzernsparte Öl & Gas erbringt patentrechtlich geschützte, spezialisierte Leistungen, die das volle Spektrum der vorgelagerten Upstream-Öl- und -Gas-Lieferkette insbesondere in der südostasiatischen Region umfassen. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Anlagen in Form von Hubplattformen sowie Produktionsdeckausrüstung. Diese Hubplattformen können kurzfristig mit der entsprechenden Ausrüstung auf die individuellen Anforderungen der Kunden modifiziert werden. Die weitere Entwicklung von Offshore-Randfeldern als auch die Steigerung der Produktivität bereits ölfördernder Anlagen mit kostengünstigen Lösungen unterstützt die Ölgesellschaften in ihrem Streben nach schneller Monetarisierung ihrer Quellen.

Weitere Informationen: De Raj Group AG Investor Relations Jörg Peters Tel.: +49 6171 919 24 40 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com Emittent: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 D-50670 Köln Telefon: +49 221 299 85 07 FAX: +49 221 299 85 08 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com URL: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 Börse: Wiener Börse, Standard Market Auction Deutsche Börse, XETRA und Open Market (Freiverkehr) Index: WBI Wiener Börse Index (All Share Index) Sprache: Deutsch

29.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 50670 Köln

Deutschland Telefon: +49 221 299 85 07 Fax: +49 221 299 85 08 Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service

690527 29.05.2018