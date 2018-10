Debt Default Clock bewegt sich auf Mitternacht zu

Das Debt Default Clock Review Committee hat heute seine zweite Aktualisierung der Debt Default Clock abgeschlossen. Die Debt Default Clock schätzt, wie viel relative Zeit verbleibt, bis die Fiskalpolitik der US-Regierung in einer Finanzkrise mündet, die zu erheblichen Störungen der amerikanischen Wirtschaft und der Märkte für Staatsanleihen führt. Das Review Committee hat seit der ersten Bewertung eine anhaltende Verschlechterung der Finanzlage der Regierung verzeichnet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Uhr inzwischen vier Minuten vor Mitternacht anzeigt.

Dean Clancy, Mitglied des Review Committee, sagte: „Die derzeitige Pattsituation im US-Kongress und seine Untätigkeit und Unfähigkeit, diese entscheidenden steuer- und finanzpolitischen Fragen auf sinnvolle Weise anzugehen, haben zur Entscheidung des Committee geführt, die Uhr näher in Richtung Mitternacht zu bewegen.“

Neben der „Default Clock“-Aktualisierung bleibt die vom Review Committee ausgearbeitete Bonitätsnote der Regierung in der Kategorie „POOR“.

Über das Debt Default Clock Review Committee

Das Review Committee ist eine Initiative von Compact for America Educational Foundation, Inc. Die Foundation ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung gemäß Artikel 501(c)3 in den USA, die Gouverneuren und Gesetzgebern von US-Bundesstaaten, Kongressmitgliedern und der US-Administration Führungs- und Orientierungshilfe bietet, damit Bundesstaaten nationale Fragen von Bedeutung lösen können, die der US-Kongress entweder nicht lösen kann oder will. Weitere Informationen finden Sie unter www.compactforamerica.org und folgen Sie @DefaultClock auf Twitter. Datenquellen und eine vollständige Beschreibung der Initiative Debt Default Clock finden Sie unter www.debtdefaultclock.us.

Baker Spring und Mitglieder des Review Committee stehen zur Erörterung dieses Updates zur Verfügung. Kontaktieren Sie Baker Spring bitte unter (703) 812-8178 oder baker.spring@compactforamerica.org, um einen Termin für ein Interview zu vereinbaren.

