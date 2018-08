DEFAMA beabsichtigt Kauf von vier Einkaufszentren und prüft Kapitalerhöhung

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, DE000A13SUL5

DEFAMA steht in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb von vier Einkaufszentren in Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 12 Mio. EUR. Damit würde sich das Portfolio-Volumen der DEFAMA auf mehr als 100 Mio. EUR erhöhen. Bei erfolgreichem Abschluss aller Transaktionen steigt der annualisierte FFO der DEFAMA um über 500 TEUR auf gut 4,4 Mio. EUR. Aufgrund dieser beabsichtigten Käufe prüft der Vorstand, eine Kapitalerhöhung um bis zu 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen und damit rund 4,2 Mio. EUR als Bruttoemissionserlös zu generieren. Der Angebotspreis der neuen Aktien soll sich am Börsenkurs orientieren. Genauere Details zur Kapitalerhöhung, insbesondere der Zeitplan, stehen derzeit noch nicht fest. Die entsprechenden Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat sind noch zu fassen.Kontaktadresse DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin Internet: www.defama.de Mitteilende Person Matthias Schrade, Vorstand Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0 Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2 Mail: schrade@defama.de

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

ISIN: DE000A13SUL5

