Definiens und Ultivue kündigen Zusammenarbeit zur Entwicklung von gemeinsamen Angeboten in den Bereichen Multiplex-Immunfluoreszenz und KI-gestützte digitale Bildanalyse an

Ultivue, ein Entwickler von Gewebe-Biomarker-Identifikations- und Quantifizierungsassays für translationale und pathologische Forschungslabors, und Definiens, ein Pionier in der auf künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Bildanalyse, gaben heute eine Zusammenarbeit zur Erweiterung der standardisierten IO-Panel-Funktionen von Definiens im Bereich IF bekannt. Die Zusammenarbeit soll eine standardisierte und skalierbare Lösung ergeben, die einen breiteren Zugang auf IF-Multiplex-Immunhistochemie (IHC)-Assays ermöglicht. Das gemeinsame Angebot wird die Bedürfnisse der klinischen Forschung und des Marktes für translationale Medizin umfassend abdecken, indem es die E/A-Kits und Dienstleistungen von Ultivue UltiMapper™ mit der erstklassigen digitalen Bildanalyse von Definiens kombiniert, die auf Tissue Phenomics® basiert und von führenden maschinellen Lerntechnologien unterstützt wird.

„Wir sehen große Chancen in der Erweiterung der bestehenden IO-Panel-Lösungen auf IF. Die Zusammenarbeit mit Ultivue wird es uns ermöglichen, IO-Profile aus einem einzigen Gewebeschnitt bereitzustellen - und wir können zusätzliche serielle Abschnitte nutzen, um weitere relevante Biomarker zu untersuchen“, sagt Thomas Heydler, CEO, Definiens. „Die Analyse von räumlichen Beziehungen bei zellulärer Auflösung mit IF-Multiplexing wird auch die biologische Tiefe und den biologischen Kontext erhöhen. Ultivues Fähigkeit, Kits in Verbindung mit Definiens' webbasierter Analyseinfrastruktur bereitzustellen, wird die Leistungsfähigkeit des standardisierten IO-Profilings für Forscher auf der ganzen Welt zugänglich machen.“

Das gemeinsame Angebot wird zunächst auf den Kit-Panels UltiMapper I/O PD-L1 und PD-1 basieren und soll anschließend weiter zu einem gemeinsam entwickelten 8-plexigen IF-Immuno-Onkologie-Panel ausgebaut werden. „Ultivue freut sich, diese erste Zusammenarbeit mit Definiens bekanntgeben zu können, die die Kernkompetenzen und Angebote unserer jeweiligen Unternehmen nutzt, um standardisierte Multiplex-Färbung, Bildgebung und Bildanalyse auf FFPE-Gewebeproben anzubieten“, sagte Michael Natan, CEO, Ultivue. „Wissenschaftler, die das gemeinsame Angebot nutzen, können aus ihren wertvollen Proben auf umfassende Analysen der Tumormikroumgebung und der Phänotypen von Immunzellen zugreifen“, fügte Natan hinzu.

Die wissenschaftlichen Teams von Ultivue und Definiens werden auf den jeweiligen Firmenständen #2048 und #2350 auf dem Annual Meeting der American Association of Cancer Research (AACR) vom 29. März bis 3. April 2019 in Atlanta, Georgia, vertreten sein.

Über Ultivue

Durch die Entwicklung neuartiger, proprietärer Reagenzien, die sowohl für die Biomarker-Entdeckung (höherer Gehalt, niedriger Durchsatz) als auch für die translationale Anwendung (niedriger Gehalt, hoher Durchsatz) verwendet werden, verbindet Ultivue die Erkenntnisse aus der Forschung direkt mit der Arbeit im Pathologielabor. Ultivues UltiMapper™ Multiplex-Assays, die auf Gewebebiopsie-Proben angewendet werden, ermöglichen die gleichzeitige Quantifizierung mehrerer Biomarker mit subzellulärer räumlicher Auflösung und passen sich vollständig in traditionelle IHC-Workflows ein. Translationale und klinische Forscher nutzen UltiMapper™ Assays, um die komplexe Biologie zu ergründen und ihren klinischen Nutzen als Werkzeuge der Präzisionsmedizin zu demonstrieren. Ultivue erweitert sein Produktportfolio an Tests unter UltiMapper™ und sein Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen, um ein umfassendes Angebot an personalisierten medizinischen Lösungen für die Forschung in der Onkologie und in anderen therapeutischen Bereichen anzubieten.

Ultivue hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts, USA. Weitere Informationen finden Sie auf www.ultivue.com.

Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in Diagnoseverfahren geeignet.

Über Definiens

Definiens wurde 1994 von Nobelpreisträger Dr. Gerd Binning gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Lösungen für die Gewebebildanalyse und Data Mining im Life-Science-Sektor. Als Pionier der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Bildanalyse nutzt Definiens den umfangreichen Inhalt und Kontext in der Tumormikroumgebung des Patientengewebes, um Biomarkersignaturen für eine robuste Patientenstratifikation zu finden. Damit wird der Weg für eine personalisierte Immuntherapie geebnet.

Definiens ist Mitglied der AstraZeneca-Gruppe und ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Forscher in der Biotechnologie. Weitere Kunden sind renommierte Biopharmazeutika-Hersteller und renommierte Wissenschaftler, die gemeinsam über 1.000 wissenschaftliche Arbeiten unter Zuhilfenahme von Produkten und Dienstleistungen von Definiens veröffentlicht haben.

Besuchen Sie die Website von Definiens unter www.definiens.com und folgen Sie uns auf unseren sozialen Medienkanälen, um mehr über unsere neuesten Entwicklungen zu erfahren.

Definiens IO-Panel ist nur für die Forschung bestimmt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

