Dele Alli - neuer Botschafter für HyperX

London - HyperX unterzeichnet Zweijahresvertrag mit Dele Alli HyperX (https://www.hyperxgaming.com/en), die Gaming-Abteilung von Kingston Technology Company Inc. (https://www.kingston.com/en), gab heute bekannt, dass der Stamm aus weltbekannten Botschaftern durch Dele Alli - Englands Star der Premier ...

London -

HyperX unterzeichnet Zweijahresvertrag mit Dele Alli

HyperX (https://www.hyperxgaming.com/en), die Gaming-Abteilung von Kingston Technology Company Inc. (https://www.kingston.com/en), gab heute bekannt, dass der Stamm aus weltbekannten Botschaftern durch Dele Alli - Englands Star der Premier League und Fußball-Weltmeisterschaft- erweitert wird.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/765567/HyperX_Dele_Alli.jpg )

Alli, der sein WM-Tor mit dem von Fortnite weitgehend populär gemachten Floss Dance feierte, ist ein ausgesprochener Gaming-Fan. Wenn er sich nicht auf dem Platz befindet, können die fast 120.000 Follower Alli auf der beliebten Streaming-Plattform Twitch (https://www.twitch.tv/dele) ansehen. Neben Alli gibt es weitere Botschafter von HyperX, deren Leidenschaft dem Spielen gehört: die Boston Celtics, Gordon Hayward, die Pittsburgh Steelers, JuJu Smith-Schuster und die Sacramento Kings sowie De'Aaron Fox.

"Seit meiner Kindheit bin ich ein Gamer - es ist immer eine großartige Ablenkung vom Fußball", so Alli. "Ich freue mich riesig, Botschafter für HyperX zu werden. Ich liebe die Produkte von HyperX und nutze sie schon seit einiger Zeit - Botschafter zu werden, war der nächste logische und absolut sinnvolle Schritt. Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit."

Dele Alli, der einen Zweijahresvertrag mit HyperX abgeschlossen hat, wird in vielen der für 2019 geplanten Marketingkampagnen zu sehen sein.

"HyperX verfolgt ehrgeizige Pläne, um zur Marke der Wahl für alle Gamer zu werden, unabhängig von der Plattform. Ganz gleich, ob Sie auf dem PC, der Konsole oder dem Handy spielen, wir alle sind Gamer", so Paul Leaman, Vice President, HyperX EMEA. "Da Dele Alli bereits unsere mit Auszeichnung versehenen Produkte in seinem Stream einsetzt, stellt die Zusammenarbeit mit ihm die ideale Verbindung dar. Wir freuen uns außerordentlich, ihn in der Familie von HyperX begrüßen zu können."

Mit Leidenschaft fördert HyperX E-Sport sowie die Gaming-Community und entwickelt seit über 16 Jahren leistungsstarke PC- und Gaming-Produkte. HyperX hat kürzlich das preisgekrönte Sortiment an PC-Zubehör erweitert, um sich mit der Einführung des ersten von Sony lizenzierten Gaming-Headsets - Cloud für PS4 -, auf die Konsolenspieler zu konzentrieren. Die Marke verfügt zudem über ein Xbox-lizenziertes Headset - CloudX - und hat kürzlich das erste In-Ear-Headset - Cloud Earbuds -, auf den Markt gebracht, das sich an Nintendo Switch- und Mobilspieler richtet.

Über HyperX

HyperX (http://www.hyperxgaming.com/us) ist die Gaming-Abteilung von Kingston Technology Company, Inc. (http://www.kingston.com/us/), dem weltweit größten unabhängigen Speicherhersteller, der darauf abzielt, Gamer, PC-Hersteller und Power-User mit leistungsstarken Komponenten zu versorgen. Seit 15 Jahren besteht die Mission von HyperX darin, Spieleprodukte für Gamer, die Gaming-Community und darüber hinaus zu entwickeln: Hochgeschwindigkeitsspeicher, Solid-State-Laufwerke, Headsets, Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks und Mauspads. Die mit Auszeichnungen versehene Marke HyperX hat sich einen Namen auf der Bestenliste erarbeitet - durch konsequente Bereitstellung von Produkten, die höchsten Komfort, Ästhetik, Leistung und Zuverlässigkeit bieten. Geräte von HyperX sind weltweit die erste Wahl für Profispieler, Tech-Enthusiasten und Übertakter, da sie die strengsten Produktspezifikationen erfüllen und aus erstklassigen Komponenten bestehen. HyperX hat bisher über fünf Millionen Headsets weltweit ausgeliefert.

Werden Sie auf facebook.com/hyperxcommunity (https://www.facebook.com/hyperxcommunity) Mitglied der globalen #HyperXFamily und erfahren Sie unter unter hyperxgaming.com (http://www.hyperxgaming.com/us), wie Produkte von HyperX Ihr Konsolenerlebnis verbessern und sowohl Ihre Leistung als auch die Ihres PCs steigern können. Unabhängig von Ihrem Können, gleichgültig in welchem Genre Sie spielen, wir begrüßen alle Gaming-Enthusiasten überall mit unserem Grundgedanken: Wir alle sind Gamer.

HyperX finden Sie hier:

YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx

Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity

Twitter: http://twitter.com/hyperx

Instagram: https://www.instagram.com/hyperx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hyperx

Kingston, das Kingston-Logo und HyperX sind eingetragene Marken der Kingston Technology Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind möglicherweise Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

OTS: HyperX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132338 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132338.rss2

Pressekontakt: Shane Herrington Brand Marketing und PR Manager HyperX EMEA Kingston Technology Europe Co LLP Telefonnummer: +44(0)1932-738888 E-Mail: Sherrington@hyperx.eu