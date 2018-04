Delivery Hero AG, DE000A2E4K43

Delivery Hero berichtet für das Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzwachstum von 60 %

Berlin, 26. April 2018 - Die Delivery Hero Gruppe ("Delivery Hero"), der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -lieferungen, hat seinen starken Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2017 fortgesetzt. Das Unternehmen hat seinen Konzernumsatz um 60 % auf 544,2 Mio. Euro gesteigert und die bereinigte EBITDA-Marge auf -17 % verbessert ("like-for-like"-Basis). Damit hat Delivery Hero seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr übertroffen und die prognostizierte bereinigte EBITDA-Marge von -17 % erreicht.

Außerdem bekräftigt Delivery Hero einen starken Start in das Jahr 2018 und ist auf gutem Weg das Ziel zu erreichen, bis zum Ende des vierten Quartals 2018 profitabel zu werden - gemessen am bereinigten EBITDA auf Monatsbasis.

Konzernfinanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2017 im Überblick:

- Die Bestellungen stiegen um 48 % auf 291,5 Mio.

- Der Bruttowarenwert ("Gross Merchandise Value"/GMV) wuchs um 46 % auf 3.824,3 Mio. Euro.

- Die Umsatzerlöse stiegen um 60 % auf 544,2 Mio. Euro - auf Basis konstanter Wechselkurse sogar um 65 %.

- Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge verbesserte sich von -34 % im Geschäftsjahr 2016 auf -17 % im Geschäftsjahr 2017.

Weitere Informationen:

Der vollständige Geschäftsbericht 2017 kann auf der Website von Delivery Hero heruntergeladen werden unter: https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/German/3100/finanzberichte.html

Am 9. Mai 2018 wird Delivery Hero seine Mitteilung zum 1. Quartal 2018 veröffentlichen.

Wesentliche Kennzahlen für das Gesamtjahr:

GJ 2016(LfL) GJ 2017 Veränderung(LfL) Gruppe Mio. /Mio. EUR Mio. /Mio. EUR Bestellungen 197,1 291,5 48 % GMV 2.617,8 3.824,3 46 % Umsatz 340,6 544,2 60 % Ber. EBITDA -115,8 -94,2 Europa Bestellungen 57,2 73,3 28 % GMV 900,4 1.160,5 29 % Umsatz 146,7 198,8 36 % Ber. EBITDA -48,8 -45,5 MENA Bestellungen 75,5 123,1 63 % GMV 868,9 1.369,9 58 % Umsatz 82,0 153,3 87 % Ber. EBITDA 18,3 23,9 Asien Bestellungen 44,9 67,6 51 % GMV 616,7 924,4 50 % Umsatz 87,1 144,8 66 % Ber. EBITDA -65,6 -47,1 Amerikas Bestellungen 19,6 27,5 41 % GMV 231,8 369,5 59 % Umsatz 24,8 47,4 91 % Ber. EBITDA -19,7 -25,4

- Die genannten Zahlen beinhalten nicht das Großbritannien-Geschäft (Geschäftsbereich verkauft).

- Alle Zahlen beinhalten die Indien-Geschäftstätigkeiten für das Gesamtjahr 2017 mit:

- Bestellungen: 11,6 Millionen

- GMV: 57,5 Mio. Euro

- Umsatzerlöse: 9,9 Mio. Euro

- LfL(Like-for-like): "Like-for-like"-Ergebnisse zeigen vergleichbare 2016-Ergebnisse, basierend auf der Annahme des Akquisitionsdatums 1. Januar 2016 für ,foodpanda', und schließen Beiträge aus aufgegebenen Geschäftsbereichen aus. Bitte beachten Sie außerdem, dass

- für ,Hungerstation'(erstmals vollkonsolidiert im Juli 2016) keine Anpassungen vorgenommen wurden.

- frühere Geschäftstätigkeiten in China, die im Mai 2016 verkauft wurden, in den Kennzahlen für Asien nicht inkludiert sind.

- Die für die Delivery Hero Gruppe ausgewiesenen Umsätze stellen die Summe aller Segmentumsätze dar.

- Das Gruppen-GMV für das Geschäftsjahr 2017 wurde im Vergleich zum Trading Update für das Geschäftsjahr 2017 leicht angepasst, da das GMV in Europa zuvor um ca. 0,4 Mio. EUR zu niedrig angesetzt wurde. MENA GMV, sowie Bestellungen und Umsätze in Amerika für das Geschäftsjahr 2017 wurden geringfügig gerundet.

Haftungsausschluss und weitere Hinweise Diese Mitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, auf Erwartungen und Annahmen des Managements der Delivery Hero AG ("Delivery Hero"). Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Möglichkeiten von Delivery Hero bezüglich einer Kontrolle oder präzisen Einschätzung liegen, wie beispielsweise dem zukünftigen Marktumfeld und den wirtschaftlichen, gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, dem Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, der erfolgreichen Integration von neu erworbenen Unternehmen und der Realisierung von erwarteten Synergieeffekten sowie von Maßnahmen staatlicher Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren und Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Delivery Hero übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Bericht geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Es ist von Delivery Hero weder beabsichtigt, noch übernimmt Delivery Hero eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts anzupassen, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht dazu besteht. Dieses Dokument veröffentlichen wir auch auf Englisch. Bei Abweichungen geht die deutsche Fassung des Berichts der englischen Übersetzung vor.

Über Delivery Hero Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer.

Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. WKN: A2E4K4; ISIN: DE000A2E4K43

Medienkontakt Bodo v. Braunmühl Head of Corporate Communications press@deliveryhero.comInvestorenkontakt Duncan McIntyre Head of Investor Relations ir@deliveryhero.com

26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin

Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

679403 26.04.2018