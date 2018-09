Delta Electronics verkleinert Netzteile mit Hochspannungs-GaN-FETs von Transphorm

Transphorm Inc. und Delta Electronics gaben heute bekannt, dass die neueste Innovation des Herstellers von Stromversorgungseinheiten (Power Supply Unit, PSU) aus der praktischen Anwendung der Hochspannungs-GaN-FETs von Transphorm entstand. Deltas neueste 80Plus-Platinum-800-Watt-PSU bietet ab sofort einen Lithium-Ionen-Batteriespeicher. Sollte bei einem Rechenzentrum der Strom ausfallen, erhält die Batterie der PSU den Betrieb der angeschlossenen Server für eine weitere Minute aufrecht – lange genug, um eine ordnungsgemäße Abschaltsequenz zu gewährleisten. Dank GaN konnte Delta die Größe des Stromversorgungssystems um ca. 25 Prozent reduzieren, was die Integration einer Batterie innerhalb eines CRPS-Formfaktors ermöglicht.

Der Einsatz von Galliumnitrid für die Energieversorgung von Servern ist stark im Kommen. Laut der Marktforschungsfirma Yole Développement wird der Markt bis 2022 auf ca. 50 Millionen US-Dollar anwachsen. Damit wären Stromversorgungssysteme für Server das drittgrößte Segment des gesamten GaN-Aggregat-Marktes (ungefähr 450 Millionen US-Dollar bis 2022) hinter industriellen Stromversorgungssystemen1.

Weitere Informationen zu empfohlenen Designmethoden sowie Evaluationskits für AC/DC- und DC/AC-Anwendungen für verschiedene Leistungsklassen finden Sie auf der Website von Transphorm unter Design Resources https://www.transphormusa.com/design-resources.

Über Delta Electronics

Delta ist ein 1971 gegründeter globaler Anbieter von Energie- und Wärmemanagement-Lösungen. Das Leitbild des Unternehmens „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft bereitzustellen“ ist schwerpunktmäßig auf die Auseinandersetzung mit Umweltproblemen wie dem globalen Klimawandel ausgerichtet. Als Anbieter von energiesparenden Lösungen mit Kernkompetenzen im Bereich Leistungselektronik und innovative Forschung und Entwicklung ist Delta u.a. in den Geschäftsfeldern Leistungselektronik, Automatisierung und Infrastruktur tätig.

Während seiner Geschichte hat Delta viele globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine unternehmerischen Leistungen, innovativen Technologien und sein Engagement für soziale unternehmerische Verantwortung erhalten. Delta wurde 2011 in den Dow Jones Sustainability World Index™ (DJSI World) aufgenommen und hat diesen Status in den letzten sieben Jahren beibehalten. 2017 wurde Delta von CDP (früher das Carbon Disclosure Project) für seine Führungsleistung im Bereich Klimawandel im zweiten Jahr in Folge ausgewählt.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.deltaww.com

Über Transphorm

Transphorm (transphormusa.com) konstruiert, fertigt und verkauft GaN-Halbleiter mit höchster Leistung und Zuverlässigkeit für Stromwandlungsanwendungen mit Hochspannung. Mit einem der größten Power-GaN-IP-Portfolios (über 1000 erteilte und anhängige Patente weltweit) ist Transphorm das erste Unternehmen der Branche, das JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierte GaN-FETs produziert. Dies beruht auf dem vertikal integrierten Geschäftsansatz, der Innovationen in jeder Phase der Entwicklung zulässt: Design und Herstellung von Materialien und Geräten, Fertigung, Verpackung, Referenzschaltungs-Designs und Anwendungsunterstützung.

