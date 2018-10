Den farbenfrohen Herbst mit qualitativ hochwertigen Fotos festhalten

Der Herbst ist die farbenfrohste Zeit im Jahr. Besonders dieses Jahr hat der Herbst sehr viele schöne warme Tag beschert, an denen man zum Handy oder zur Kamera gegriffen hat, um die wunderschönen Farben in Bildern festzuhalten. Warme Wochenenden, an denen man mit der Familie oder mit Freunden einen schönen Herbstspaziergang gemacht hat, wurden mithilfe von Fotos verewigt und verdienen es, in Fotoalben, auf Fotokalendern oder auf Fotogeschenken zu erstrahlen. Deshalb bietet fotoCharly bereits jetzt viele Rabatte an, damit dieser schöne Herbst nie in Vergessenheit gerät!

Schwarzach (pts018/29.10.2018/12:00) - Der Herbst ist die farbenfrohste Zeit im Jahr. Besonders dieses Jahr hat der Herbst sehr viele schöne warme Tag beschert, an denen man zum Handy oder zur Kamera gegriffen hat, um die wunderschönen Farben in Bildern festzuhalten. Warme Wochenenden, an denen man mit der Familie oder mit Freunden einen schönen Herbstspaziergang gemacht hat, wurden mithilfe von Fotos verewigt und verdienen es, in Fotoalben, auf Fotokalendern oder auf Fotogeschenken zu erstrahlen. Deshalb bietet fotoCharly bereits jetzt viele Rabatte an, damit dieser schöne Herbst nie in Vergessenheit gerät!

Geburtstage im Überblick behalten mit Fotokalender von fotoCharly

Jeder, der sich nicht nur durch Facebook an Geburtstage erinnern lassen möchte und der Termine lieber schwarz auf weiß mit der Hand niederschreibt und auch im neuen Jahr stets den Überblick bewahren möchte, ist bei Fotoprodukten von fotoCharly gut aufgehoben. Weiters sind die Fotokalender von fotoCharly optimal als Geschenk an sich selbst oder als Geschenk für Freunde und Familie bestens geeignet. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen einfachen Kalender, sondern gleichzeitig um eine individuelle Erinnerung an besondere Momente mit zahlreichen Fotos und Bildern. Wenn es darum geht, dass die Termine des gesamten Jahres auf einen Blick ersichtlich sein sollen, ist der Jahresplaner mit individueller Bildgestaltung das Richtige. Bis zum 6.12.2018 spart man noch 20 % auf Fotokalender. Jetzt Kalender individuell gestalten und bestellen. https://www.fotocharly.at/de/fotokalender

Immer ein tolles Geschenk oder eine einzigartige Erinnerung - das Fotobuch von fotoCharly

Der Klassiker unter den Fotogeschenken ist noch immer das Fotobuch. fotoCharly bietet viele verschiedene Arten von Fotobüchern an. Es beginnt bei Minibüchern, die sich optimal dazu eignen einem lieben, besonderen Menschen ein individuell gestaltetes Geschenk zu machen. Natürlich eignet sich ein Fotobuch von fotoCharly auch sehr gut als Geschenk zum Geburtstag, da es etwas Persönliches und selbst Gestaltetes ist, über das sich jeder freut. Wer schwelgt nicht gerne in schönen einzigartigen Erinnerungen, die in diesem Fall sogar mit Fotos hinterlegt sind. Für alle, die gerne über das Smartphone Fotobücher bestellen gibt es die Handy-App von fotoCharly, die jederzeit zum Download im Google Play Store und auch in Apple Store zur Verfügung steht und sofort zur Gestaltung von Fotobüchern bereitsteht. Individuell selber gestalten und direkt Fotobuch online bestellen!

Einzigartige Geschenkideen - Fotogeschenke von fotoCharly

Auch bei der Suche nach einem besonderen und einzigartigen Geschenk wird man bei fotoCharly in der Rubrik "Fotogeschenke" fündig. Hier besteht die Möglichkeit, dass man sein individuelles Foto auf die verschiedensten Artikel drucken lassen kann. Beispielsweise auf Hüllen für Smartphone, Tablet oder Laptop, Taschen, Jausen Boxen, Becher, Tassen, T-Shirts oder auch auf Golfbälle. Da eine große Auswahl an verschiedensten Artikeln zum Bedrucken vorhanden ist, findet man für jeden das einzigartige Geschenk, welches direkt online gestaltet und gleich bestellt werden kann. https://www.fotocharly.at/de/fotogeschenke

Über fotocharly.at fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Der Publikation bis 28.1.2019 wird zugestimmt.

(Ende)

Aussender: fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke Ansprechpartner: Gerhard Schiechl, MAS Tel.: +43 6415 7495 E-Mail: kundendienst@fotocharly.at Website: www.fotocharly.at

Schwarzach (pts018/29.10.2018/12:00)