Dennis Siebott verstärkt Horváth & Partners Wien

Wien (pts011/09.10.2018/10:10) - Der ausgebildete Betriebswirt Dennis Siebott (25) steigt bei der Managementberatung Horváth & Partners in Wien ein. Der gebürtige Neuseeländer absolvierte seinen Master of Science in Business mit Auszeichnung an der Warwick Business School (UK). Bei Horváth & Partners wird Siebott seine Erfahrungen in "Post Merger Integration" und "Carve-Out" einbringen, die er in der Immobilienbranche gemacht hat.

Siebott begann seine Karriere nach dem internationalen BWL-Studium an der FH IMC Krems bei PwC im Bereich Strategy & Operations. 2016 erfolgte der Einstieg bei einer Wiener Boutique Beratung, wo er sich intensiv mit Organisationsprozessen der Post Merger Integration beschäftigte. Bei Horváth & Partners wird er daher im Bereich Organization & Operations zum Einsatz kommen.

Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt über 800 hochqualifizierte Berater/innen an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kernkompetenzen sind Unternehmenssteuerung und Performance-Optimierung. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Kunden werden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen begleitet. http://www.horvath-partners.com

