Der Beginn einer neuen Ära für das Datenmanagement in der Fondsindustrie

KNEIP, in seinem Bestreben, die Finanzdienstleistungsindustrie zu verändern, hat in die Entwicklung einer neuen einschichtigen Plattform investiert, die es erlaubt, den gesamten Fondslebenszyklus von Anfang bis Ende zu verwalten. Dieses revolutionäre Konzept führt zur Digitalisierung von Anlegerdaten, erlaubt mehr Transparenz, macht das Berichtswesen effizienter denn je und erweist sich für Anleger als effektiver.

Neil Ward, CEO of KNEIP and Bob KNEIP, Founder and Chairman of KNEIP (Photo: KNEIP)

Bob Kneip, Gründer und Chairman von KNEIP, kommentiert: „Das ist der Beginn einer neuen Ära in dem Sinne, dass Kunden Transparenz und die volle Kontrolle über ihre Daten haben. Indem wir dem Kunden die Daten zurückgeben, können wir die Komplexität aushebeln und Datensilos für Märkte, regulatorische Dokumente oder Datengegenstände entfernen, indem sie an die Interessenvertreter am Markt verbreitet und wieder eingeholt werden.“

„Die neue einschichtige, digital gesteuerte Plattform von KNEIP gibt Vermögensverwaltern die Kontrolle über ihre Daten zurück. Dies reduziert nicht nur die Komplexität und Kosten dramatisch, sondern steigert die Effektivität.“

Die Plattform nimmt unter Einsatz von Instrumenten aus dem Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz alle unstrukturierten Daten auf und verarbeitet sie zu einem strukturierten Format. Die neue digitale Plattform hat intuitive Instrumente, die Vermögensverwaltern die direkte Kontrolle geben.

Regulatorische sowie Handels- und Marketing-Bestimmungen verlangen von Vermögensverwaltern, Daten von Dutzenden Quellen zu bearbeiten, diese Daten zu verwandeln und die Ergebnisse effektiv an Kunden, Händler, Vorgesetzte, Partner, Datenanbieter und andere zu übermitteln.

KNEIP unterstützt Vermögensverwalter bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen seit 25 Jahren und die neue digitale Plattform der Firma befördert diesen Service auf die nächste Stufe. Der wesentliche Vorteil auf kurze Sicht sind dramatisch reduzierte Kosten. „Ein Kunde von uns gibt für Prozesse, die ihn früher 2 Millionen US-Dollar kosteten, jetzt nur 65.000 US-Dollar aus“, kommentierte Bob Kneip.

Die Rationalisierung des Prozesses war eine wesentliche Komponente im Zuge des digitalen Wandels. Früher musste ein Vermögensverwalter, der einen Fonds lancieren wollte, ein Fonds-Registrierungsteam einsetzen, das die Daten zusammentrug und Berichte erstellte, die dann von externen und internen Rechtsabteilungen gründlich überprüft wurden, bevor sie an die Regulierungsbehörde weitergeleitet wurden. Heute können Fondsverwalter ihren Fonds (egal, ob er in Luxemburg, Dublin, dem Vereinigten Königreich, den USA oder anderswo seinen Sitz hat) in ihren Zielmarkt ziehen, wonach die Daten und Dokumente den Anforderungen der jeweiligen Behörde entsprechend automatisch zusammengestellt werden. Ähnlich funktioniert es mit Dokumentvorlagen für PRIIPs, MiFID II und Rentenfonds: Nutzer melden sich an, wählen ihre gewünschte Option aus und erhalten die Informationen innerhalb von fünf Minuten.

Die rationalisierten Prozesse sparen nicht nur Zeit und Geld, sondern bieten mehr Möglichkeiten, Fehler früh zu erkennen. Falls bei behördlichen Anträgen Probleme auftreten, werden diese schnell erkannt und können umgehend korrigiert werden. In der Vergangenheit wurde Zeit und Geld verschwendet, wenn beispielsweise Unterlagen aufgrund eines administrativen Versehens abgelehnt wurden. Ordnungsgemäß eingereichte Dossiers werden die Effektivität steigern.

KNEIP glaubt, dass dieser Schritt die Fondsindustrie grundlegend verändern und eine neue Ära für das Datenmanagement auf der ganzen Welt einleiten wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180927006016/de/