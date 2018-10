Der Boost für deine Karriere - Karriereforum in Salzburg

Nur noch wenige Tage, bis das Karriereforum wieder Halt in Salzburg macht. Auch 2018 findet im Salzburg Congress die Karrieremesse statt. Verschiedene Unternehmen werden präsent sein und Jobsuchende, berufliche Neuorientierer, Schüler sowie Studenten können mit potenziellen Arbeitgebern netzwerken oder sich bei Workshops und Vorträgen wichtiges Wissen zur Bewerbung einholen. So wird der Start in die Berufswelt um einiges leichter fallen.

23. Oktober - Karriereforum Salzburg

Auf der Karrieremesse werden über 80 Aussteller vertreten sein, die ihr Unternehmen den Schülern und Studenten vorstellen. Oft ergeben sich Traumjobs aus den neuen Kontakten. Doch nicht nur Firmen werden vertreten sein, sondern auch Profis aus der Berufswelt werden wertvolle Bewerbungstipps geben, Vorträge zu Karrierethemen halten und Workshops für die perfekte Bewerbung leiten. Neues Nachmittagsprogramm am Karriereforum das Bühnenformat "SCHLAG.ZEILEN": eine Bühne, vier Speaker! Inspirieren lassen von Experten, heißt hier die Devise. Unter anderem mit Fräulein Flora, Nadja Maleh und Manuel Horeth.

Weitere Highlights der Messe sind der Bewerbungsunterlagencheck, der Fotograf, der Bewerbungsfotos schießt oder der Social-Media-Check deiner aktuellen Webpräsenz.

Sichere Dir jetzt schon deinen Karrierevorsprung!

Eckdaten: Wann: 23. Oktober 2018, von 9 bis 16 Uhr Wo: Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg Eintritt: frei Weitere Infos: https://www.karriereforum.eu/karriereforum-salzburg/ # all-events

Über Karriereforum Salzburg - Linz Das Karriereforum bietet als Karrieremesse qualitative Bewerbungstipps sowie Karrieretipps. Die Veranstaltung mit umfangreichen Informationen und Tipps inklusive Bildungslandkarte richtet sich als Karriere Ratgeber an Studenten, Absolventen, Berufseinsteiger sowie Schüler. Zahlreiche Firmen und Aussteller informieren bei der Studentenmesse als auch Uni Messe über Berufseinstieg, Berufsumstieg oder über eine weiterführende Ausbildung. Verschiedenste Karrierebausteine, von der erfolgreichen Bewerbung mit optimalen Bewerbungsunterlagen wie Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben und Anschreiben bis hin zu einem perfekten Bewerbungsgespräch sowie Vorstellungsgespräch werden vorgestellt.

