Der Gesundheitscoach berät bei Magen- und Darmerkrankungen

SWR Reihe stärkt Patientenkompetenz, hilft beim Arzt und erklärt, was man selbst tun kann / "Magen- und Darmerkrankungen - was nun?", Mo. 17.12.2018, 20:15 Uhr SWR Fernsehen

Welche Behandlungsmethoden gibt es bei Magen- und Darmerkrankungen? Warum sollten Darmpolypen entfernt werden? Welche Nebenwirkungen können auftreten und wie schnell ist der Patient anschließend wieder fit? Arzt und Journalist Dr. med. Lothar Zimmermann begleitet Patienten mit Magen- und Darmbeschwerden über Monate, steht ihnen fachlich und menschlich zur Seite. Er klärt die Fragen der Betroffenen und spricht auch mit Angehörigen über Sorgen und Unsicherheiten. "Der Gesundheitscoach: Magen- und Darmerkrankungen- was nun?" ist am Montag, 17. Dezember 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.

Hilfe bei Sodbrennen

Sodbrennen hat fast jeder schon einmal erlebt. Der so genannte Reflux gehört zusammen mit Infektionen, Entzündungen und Krebs zu den häufigsten Erkrankungen unseres Verdauungstraktes. Wenn Speiseröhre, Magen oder Därme Probleme machen und Hausmittel nicht mehr wirken, hilft die Medizin. SWR Gesundheitscoach Dr. med. Lothar Zimmermann begleitet Patienten und klärt, welche der verschiedenen Behandlungsmethoden für Betroffene infrage kommen. Ulrike Hauck zum Beispiel hält es kaum mehr aus. Brennender Schmerz hinter dem Brustbein, saures Aufstoßen und Magendruck, kurz: Sodbrennen. Können ihr Medikamente wie Protonenhemmer helfen? Oder sollte sie zuerst ihre Ernährung umstellen? Die pensionierte Lehrerin sucht Hilfe im Universitätsklinikum Tübingen. Ultraschall und Magenspiegelung sollen Aufschluss geben, ob die aggressive Magensäure die Speiseröhre bereits geschädigt hat.

Morbus Crohn in der Notaufnahme personalisierte Therapie bei Gallengangkrebs Zafer Kiziltas lebt seit fast 20 Jahren mit der Diagnose Morbus Crohn. Sein Darm ist ständig entzündet. Wellenartig kommen diese Schmerzen und dann muss gehandelt werden - mit Medikamenten oder sogar Operationen. Ein Teil des Darms wurde dem Manager bereits entfernt. Nun landete er wieder mit akuter Entzündung in der Notaufnahme.

Personalisierte Therapie bei Gallengangkrebs Nadine Reinkes Leben änderte sich von einem Tag auf den anderen, als die Diagnose kam: Gallengangkrebs. Zunächst erhielt die 36-Jährige Chemotherapie, doch die musste sie schon bald wieder abbrechen - die Nebenwirkungen waren einfach zu stark. Jetzt hoffen die Verwaltungsfachangestellte und ihr Ehemann auf eine neue Behandlungsmethode: die so genannte individualisierte oder personalisierte Therapie, bei der Medikamente speziell auf Nadine Reinke zugeschnitten werden.

Ratgeberformat vor Ort

Die achtteilige Reihe "Der Gesundheitscoach" hilft Patienten dort, wo sie normalerweise alleine durchmüssen: in den Sprechzimmern und Untersuchungsräumen von Krankenhäusern. Dr. med. Lothar Zimmermann macht den eindrucksvollen medizinischen Apparat nahbar, stärkt Patientenkompetenz und Dialogfähigkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer. "Der Gesundheitscoach" erklärt anschaulich Krankheitsverläufe, Behandlungsmöglichkeiten und erläutert, was man selbst tun kann. Dabei greift er sowohl auf Beispiele aus dem Alltag zurück, als auch auf aufwendige 3D-Animationen, die ausgehend vom Patientenfall in den Körper hineinsehen lassen. So werden Behandlungsschritte und Heilungschancen leicht verständlich deutlich.

Folge 7 "Magen- und Darmerkrankrungen - was nun?", 17.12.18, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen "Der Gesundheitscoach", achtteilige Reihe ab 22. Oktober 2018 montags, 20:15 Uhr

