Der neue Fiat 500X - gewachsen für die Zukunft

Frankfurt -

Mehr elektronische Assistenzsysteme, neu entwickelte Turbobenziner und modernisiertes Design sind die Highlights des neuen Fiat 500X

Seit der Markteinführung 2014 zählt der Fiat 500X in seinem Segment zu den europaweit am meisten verkauften Fahrzeugen. Jetzt geht der italienische Crossover in der zweiten Modellgeneration an den Start. Die Neuerungen haben vor allem unter dem attraktiven Blechkleid stattgefunden.

Mit unverwechselbarem Design ist der neue Fiat 500X moderner und funktioneller geworden, bietet außerdem ein noch höheres Niveau bei Komfort und Sicherheit. Die zweite Modellgeneration des italienischen Crossovers bietet unter anderem neu entwickelte Benziner mit Turboaufladung und Partikelfilter, neue Details im Innenraum, Tagfahrlicht und Rückleuchten mit LED-Technologie sowie eine erweiterte Ausstattung mit elektronischen Fahrassistenzsystemen.

Der neue Fiat 500X steht in den Modellvarianten Urban, City Cross und Cross zur Wahl. Die Palette enthält sechs verschiedene Motorisierungen (drei Turbobenziner und drei Turbodiesel) sowie zwei Antriebsvarianten (Vorderrad- und Vierradantrieb) und vier Getriebe (manuelles Fünfgang- oder Sechsganggetriebe, Doppelkupplungsgetriebe DCT mit sechs Gängen, Neunstufenautomatik). Die Preisliste startet bei 17.490 Euro.

Turbobenziner und Turbodiesel erfüllen Emissionsnorm Euro 6d-Temp

Der Fiat 500X ist mit einer neuen Generation von Benzinmotoren mit Turboaufladung und elektrohydraulischer Ventilsteuerung MultiAir ausgerüstet, die über einen Otto-Partikelfilter (OPF) verfügen und die Emissionsnorm Euro 6d-Temp erfüllen. Die neuen Triebwerke verbrauchen weniger Kraftstoff als herkömmliche Benziner und sind rund 20 Prozent leiser als vergleichbare Turbodiesel. Der Dreizylinder FireFly Turbo 1.0 leistet 88 kW (120 PS) und ist mit einem Sechsgang-Hand-schaltgetriebe kombiniert. Der Vierzylinder FireFly Turbo 1.3 stellt 110 kW (150 PS) zur Verfügung, die über ein Doppelkupplungsgetriebe (DCT) mit sechs Gängen auf die Straße übertragen werden. Dritter Benziner ist der überarbeitete Saugmotor 1.6 E-torQ, der 81 kW (110 PS) produziert und ebenfalls nach Emissionsnorm Euro 6d-Temp eingestuft ist.

Für den neuen Fiat 500X erhielten die MultiJet-Turbodiesel ein technologisches Upgrade - sie sind nun mit SCR-Katalysator ausgerüstet. Die Selektive Katalytische Reduktion (SCR) verringert mithilfe von Harnstoff - im Fahrzeug unter dem Handelsnamen AdBlue® verwendet - den Anteil von Stickoxiden im Abgas. So erfüllen die Turbodiesel-Triebwerke des Fiat 500X die Emissionsnorm Euro 6d-Temp.

Der mit manuellem Fünfganggetriebe und Vorderradantrieb ausgestattete Fiat 500X 1.3 MultiJet bietet 70 kW (95 PS). Als 1.6 MultiJet stellt der Vierzylinder 88 kW (120 PS) zur Verfügung. Zur Wahl stehen beim Fiat 500X 1.6 MultiJet ein Sechsgang-Handschaltgetriebe und das automatisierte Doppelkupplungsgetriebe DCT (Double Clutch Transmission), beide kombiniert mit Vorderradantrieb. Der Zweiliter-Turbodiesel des Fiat 500X 2.0 MultiJet leistet 110 kW (150 PS). Neunstufen-Automatikgetriebe und Vierradantrieb sorgen für dynamisches Fahrverhalten.

Innovative Fahrassistenzsysteme erhöhen Sicherheit

Der neue Fiat 500X wartet mit einer Vielzahl an Sicherheitsfeatures auf. Zur Serienausstattung zählen sechs Airbags (je zwei für Front, Fenster und Seite), Bremsen-ABS, Elektronische Fahrstabilitätskontrolle (ESC) inklusive Berg-Anfahrhilfe (Hill Holder) und Antischlupfregelung (ASR), Lenkassistent (Dynamic Steering Torque), Reifendruck-Kontrollsystem sowie die elektronischen Assistenzsysteme Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsassistenten und Spurhalte-Assistent mit aktiver Lenkunterstützung.

Optional sind unter anderem Totwinkel-Assistent, Hintere Bewegungserkennung, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Autonomer City-Notbremsassistent, Fernlichtassistent, Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera und Schlüsselloses Zugangs- und Motorstart-System (Keyless Entry & Keyless Go) verfügbar.

Hoher Komfort für Fahrer und Fahrerin sowie Passagiere

Der komfortable Innenraum des neuen Fiat 500X verwöhnt mit hochwertigen Materialien, erstklassiger Verarbeitung und einer Vielzahl von Staufächern und Ablagen. Je nach Kombination von Sitzbezügen, Verkleidungen und Farben sind sieben verschiedene Versionen des Innenraums möglich. Der körpergerecht geformte Sitz, bequem erreichbare Bedienelemente, der in Griffweite am oberen Ende der Mittelkonsole positionierte Schalthebel und die Armstütze zwischen den vorderen Sitzen erhöhen den Komfort für den Fahrer. Das mit Techno-Leder bezogene und mit Bedienelementen für die Audioanlage versehene Lenkrad hat eine ergonomischere Form bekommen.

Neu gestaltet präsentieren sich auch die zentralen Instrumente, die noch besser ablesbar sind. Tacho und Drehzahlmesser werden in zwei Analog-Rundinstrumenten dargestellt. Sie rahmen ein TFT-Display mit 3,5 Zoll (8,9 Zentimeter) Bildschirmdiagonale ein, dessen Informationen nach Wünschen des Fahrers konfigurierbar sind.

Entertainmentsystem UconnectTM garantiert moderne Konnektivität

Für Konnektivität auf der Höhe der Zeit sorgt das Entertainmentsystem UconnectTM 7" HD LIVE (optional beim Fiat 500X Urban). Das über einen Touchscreen mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuerte System gestattet durch die Applikationen Apple Car Play* beziehungsweise Android AutoTM** von Google die perfekte Einbindung kompatibler Smartphones mittels Bluetooth®. So bleibt der Fiat 500X bei Bedarf auch unterwegs stets mit dem Internet verbunden.

Dank UconnectTM LINK wird der Bildschirm des Smartphones auf den Monitor des Entertainmentsystems gespiegelt. Durch die kostenlose Applikation UconnectTM LIVE lassen sich so beispielsweise die Musikstreaming-Dienste Deezer und TuneIn, Nachrichten von Reuters, der Onlineservice des Navigationssystems TomTom LIVE sowie Verbindungen zu den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter nutzen, ohne vom Straßenverkehr abgelenkt zu werden.

Externe Musikspeicher wie iPod lassen sich außerdem mittels USB- und AUX-IN-Buchse anschließen. Auf dem Monitor des Entertainmentsystems werden auch die Bilder der optionalen Rückfahrkamera oder des ebenfalls auf Wunsch lieferbaren TomTom-3D-Navigationssystems dargestellt. UconnectTM 7" HD LIVE ist darüber hinaus um die Applikation Mopar® Connect erweiterbar, womit die Funktionen my:Car, eco:Drive, TomTom Live sowie my:Assistant und my:Remote Control zur Verfügung stehen. Zu den vielfältigen Serviceleistungen gehören beispielsweise der automatische Notruf bei einem Unfall, der Anruf beim Pannenservice, die Fahrzeuglokalisierung sowie die Sendung eines Alarms, sobald eine voreingestellte Geschwindigkeit überschritten oder ein definierter Bewegungsradius verlassen wird.

Umfangreiche Modellpalette

Der neue Fiat 500X steht in den Modellvarianten Urban, City Cross und Cross zur Wahl. Urban steht dabei für Lifestyle-betonte Version, mit der auch Fahrten im Stadtverkehr zum Vergnügen werden. Die Bezeichnungen "City Cross" und "Cross" stehen für den zu Abenteuer bereiten Charakter dieser beiden Modellvarianten.

Beim neuen Fiat 500X Urban gehören unter anderem Tagfahrlicht und Rückleuchten mit LED-Technologie, mit Techno-Leder bezogenes Lenkrad, das Instrumentenpanel mit monochromem 3,5-Zoll-TFT-Display, Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control), elektrische Parkbremse, asymmetrisch (60/40) geteilt umklappbare Rückbank sowie Radio mit Bluetooth®-Funktion zur Serienausstattung.

Optische Kennzeichen des neuen Fiat 500X City Cross sind die Stoßfängereinsätze im Cross-Look, 16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer sowie die in Wagenfarbe lackierten Abdeckkappen der Außenspiegel und Karosserieakzente in satiniertem Chrom. Im Innenraum bietet der Fiat 500X City Cross unter anderem die in Wagenfarbe ausgeführte Armaturentafel, ein Lenkrad mit Multifunktionstasten zur Bedienung der Audioanlage und das Entertainmentsystem UconnectTM 7" HD LIVE, das auch digitale Radiosender (DAB) empfängt.

Noch reichhaltiger ist die Serienausstattung beim neuen Fiat 500X Cross. Die Topversion der Baureihe bringt unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallräder, Dachreling, getönte Fensterscheiben hinten sowie die spezifische Offroad-Ausrüstung mit. Im Vergleich zur Ausstattungsversion City Cross bietet das Entertainmentsystem UconnectTM 7" HD LIVE zusätzlich ein integriertes Navigationssystem. Klimaautomatik, Parksensoren hinten, Rückfahrkamera und Lichtsensor ergänzen die Serienausstattung.

Darüber hinaus kann der neue Fiat 500X mit vorkonfigurierten Ausstattungspaketen weiter individualisiert werden, die außerdem deutliche Preisvorteile gegenüber den einzelnen Komponenten beinhalten.

* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie im Internet unter https://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.

** Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie im Internet unter https://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

Verbrauchswerte Fiat 500X

1.0 GSE 88 kW (120 PS) 6,0 l/100 km*** 138 g/km*** 1.3 GSE 110 kW (150 PS) 6,4 l/100 km*** 145 g/km*** 1.6 E-torQ S&S 81 kW (110 PS) 6,8 l/100 km*** 156 g/km*** 1.3 MultiJet S&S 70 kW (95 PS) 4,6 l/100 km*** 122 g/km*** 1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) 5,1 l/100 km*** 132 g/km*** 1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) DCT 5,0 l/100 km*** 134 g/km*** 2.0 MultiJet S&S 110 kW (150 PS) Automatik 6,4 l/100 km*** 168 g/km***

*** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier http://www.dat.de/uploads/media/LeitfadenCO2.pdf unentgeltlich erhältlich ist.

