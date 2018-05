Der russische Präsident Vladimir Putin hat eine FAN-ID erhalten

Moskau - Das Ministerium für Telekommunikation und Massenkommunikation der Russischen Föderation hat berichtet, dass der Präsident der Russischen Föderation Vladimir Putin eine FAN-ID für den FIFA World Cup(TM) 2018 erhalten hat. Die offizielle Zeremonie fand im FAN- ...

Das Ministerium für Telekommunikation und Massenkommunikation der Russischen Föderation hat berichtet, dass der Präsident der Russischen Föderation Vladimir Putin eine FAN-ID für den FIFA World Cup(TM) 2018 erhalten hat. Die offizielle Zeremonie fand im FAN-ID Distributionszentrum im Sochi Olympic Park statt. Während der Veranstaltung informierte der Leiter des Ministeriums für Telekommunikation und Massenkommunikation der Russischen Föderation, Nikolai Nikiforov, den Präsidenten der Russischen Föderation Vladimir Putin über die Implementierung des FAN-ID-Projekts. FIFA President Gianni Infantino erhielt ebenfalls eine FAN-ID.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mu ltivu.com/players/uk/8325451-fan-id-vladimir-putin-world-cup/

"Russland ist das erste Land der Welt, das bei FIFA-Spielen ein FAN-ID-Projekt implementiert hat. Die einzigartige Technologie macht es möglich, Turnierteilnehmer im Voraus zu verifizieren und einen hohen Sicherheitsstandard während der Spiele zu gewährleisten. Wir haben diese Technologie erfolgreich beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2017 erprobt. Insgesamt können wir bis zu zwei Millionen FAN-IDs ausgeben. Bis jetzt wurden über 675.000 FAN-IDs beantragt", sagte der Leiter des Ministeriums für Telekommunikation und Massenkommunikation der Russischen Föderation.

Eine FAN-ID ist eine personalisierte Zuschauerkarte, die Teil des Fußballfan-Identifizierungssystems ist. Der exklusive Auftragnehmer für die Implementierung des Projekts ist das Ministerium für Telekommunikation und Massenkommunikation der Russischen Föderation.

Die FAN-ID ist eine persönliche Identifikation, kostenlos ausgestellt und gültig für alle FWC2018-Spiele. Jeder Zuschauer, der ein Matchticket erworben hat, muss sich eine FAN-ID besorgen. Dazu muss man ein Bewerbungsformular auf http://www.fan-id.ru/ ausfüllen oder sich bei einem der FAN-ID-Vertriebszentren in Russland registrieren. In Verbindung mit einer Eintrittskarte bietet die FAN-ID allen Zuschauern schnellen und bequemen Zugang zu den Stadien. Ausländische Zuschauer können mit einer FAN-ID ohne VISUM nach Russland einreisen. Darüber hinaus berechtigt die FAN-ID den Inhaber zu kostenlosen Fahrten mit Sonderzügen, die zwischen den Gastgeberstädten des FIFA World Cup(TM) 2018 verkehren, sowie mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Gastgeberstädten an Spieltagen. Sie erhalten eine FAN-ID in den folgenden FAN-ID-Vertriebszentren in Russland: die internationalen Büros von Rossotrudnichestvo, VFS-Global-Visazentren weltweit oder über eine Bestellung mit Postversand.

