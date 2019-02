Dermapharm Holding SE, DE000A2GS5D8

Dermapharm treibt Entwicklung neuer Produkte weiter voran

Neuprodukte zur Behandlung akuter Heuschnupfenbeschwerden eröffnen signifikante Marktpotenziale bite away(R) überzeugt in allen Vertriebskanälen und erhält Auszeichnung als einer der OTC Wachstums-Champions

Grünwald, 21. Februar 2019 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland, hat pünktlich zur Heuschnupfen-Saison die Produkte Azedil(R) und Momekort(R) in Deutschland eingeführt. Zudem konnte das patentierte Medizinprodukt bite away(R) aus dem Bereich Hyperthermie 2018 in allen Vertriebskanälen überzeugen.

Seit Januar 2019 bietet Dermapharm in Deutschland das selbstentwickelte Produkt Azedil(R) zur Behandlung akuter Heuschnupfen-Beschwerden an Augen und Nase an. Azedil(R) ist ein Antihistaminikum, das sowohl einzeln als Nasenspray und Augentropfen oder auch als Kombipackung erhältlich ist. Bei stärkeren Beschwerden durch allergische Symptome der Nase führt Dermapharm seit Februar 2019 zudem mit Momekort(R) ein verschreibungsfreies, kortisonhaltiges Nasenspray für Erwachsene im Sortiment. Das Nasenspray wirkt lokal antiallergisch, entzündungshemmend und abschwellend gegen Heuschnupfensymptome. Dabei zeigt Momekort(R) keine sedierende Wirkung und auch keinen Gewöhnungseffekt und kann daher über die gesamte Heuschnupfen-Saison angewendet werden.

Aufgrund der starken Zunahme von Allergien in der Bevölkerung wächst der Bedarf an antiallergischen Präparaten stetig an(1). Pünktlich zum Start der Hauptsaison für Heuschnupfen, die in der Regel von Februar bis Ende Juli stattfindet, hat Dermapharm viele Apotheken in Deutschland mit den Produkten Azedil(R) und Momekort(R) schon bevorratet.

Bereits Ende 2017 stärkte Dermapharm ihr OTC-Portfolio unter anderem mit dem hyperthermischen Medizinprodukt bite away(R). Der patentierte bite away(R) dient der symptomatischen Behandlung von Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen, verursacht durch Insektenstiche und -bisse. Seit der Akquisition der Technologie konnte Dermapharm bite away(R) sehr erfolgreich in Deutschland und vielen weiteren Ländern vermarkten.

Das Fachmagazin "HEALTHCARE MARKETING" hat 2018 in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut "Insight Health" bite away(R) als eines der am schnellsten wachsenden OTC-Produkte in der Apotheke - Offline und Online - gekürt. Auch in anderen Kanälen wie Drogeriemärkte und e-commerce entwickelte sich bite away sehr positiv und belegte im jeweiligen Segment die vordersten Plätze.

(1) European Centre for Allergy Research Foundation, Allergien - Zahlen und Fakten, 2018.

Unternehmensprofil:

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany"

Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund 950 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 Wirkstoffe, die als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm im ersten Halbjahr 2018 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.

Mit einer konsequenten Entwicklungsstrategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf drei Wachstumstreiber: die hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere Akquisitionen. Dazu zählt der Erwerb des Arzneimittelherstellers und -vermarkters Trommsdorff im Januar 2018, zu dessen Portfolio beispielsweise die bekannten Marken Keltican(R) forte und Tromcardin(R) complex gehören.

Kontakt

Investor Relations Britta Hamberger Tel.: +49 (0)89 - 64186-233 Fax: +49 (0)89 - 64186-165 E-Mail: ir@dermapharm.com cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: ir@dermapharm.com

21.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dermapharm Holding SE Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald

Deutschland Telefon: +49 (0)89 64 86-0 E-Mail: ir@dermapharm.de Internet: ir.dermapharm.de ISIN: DE000A2GS5D8 WKN: A2GS5D Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

778387 21.02.2019