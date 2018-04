Desert Lion Energy: Das ist der Durchbruch!

ir von GOLDINVEST.de unseren Lesern den aufstrebenden Lithiumproduzenten Desert Lion Energy (WKN A2JE3D / TSX-V DLI) zum ersten Mal vorgestellt und schon heute meldet das Unternehmen die erste Lieferung von Lithiumkonzentrat an den chinesischen Abnahmepartner Jangxi Jinhui Lithium!

Wie Desert Lion nämlich heute mitteilt, hat man die erste Charge Lithiumkonzentrat gemäß der Vereinbarung mit dem chinesischen Lepidolithverarbeiter Jinhui an den Hafen von Walvis Bay in Namibia geliefert. Diese erste Ladung wird ca. 30,000 Tonnen Konzentratmaterial enthalten und dem Unternehmen rund 3,8 Mio. Dollar an Bruttoeinnahmen bescheren!



Jinhui hat sich zudem verpflichtet, das gesamte Lithiumkonzentratprodukt aus ersten Phase des Produktionsplans von Desert Lion zu erwerben. Und das sollten laut dem Unternehmen rund 150.000 bis 160.000 Tonnen sein, die über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten ausgeliefert werden. Wenn man also die Bruttoeinnahmen grob hochrechnet und dabei von 150.000 Tonnen Material ausgeht, sollte Desert Lion in diesem Zeitraum ungefähr Bruttoeinnahmen von 19 Mio. Dollar erzielen!



Die Zahlung für die erste Ladung wurde übrigens durch die Übergabe eines unwiderruflichen und vorbehaltlosen Kreditbriefs von Jinhui zugunsten von Desert Lion über einen Betrag, der 110% des Kaufpreises der Ladung entspricht, besichert.



Wir stimmen mit Desert Lion-CEO Timm Johnston darin überein, dass es sich hier um einen signifikanten Meilenstein für das Unternehmen handelt! Es zeigt sich nämlich auch, dass die Produktionskette von der Abhaldung, dem Sortieren und der Aufbereitung bis hin zur Lieferung des Produkts an unseren Abnahmepartner im Hafen von Walvis Bay funktionsfähig, wie Herr Johston weiter ausführte.



Desert Lion wird nun diese erste Produktionsphase abarbeiten und sich gleichzeitig auf den Abbau und die Produktion des höherwertigen Materials der zweiten Produktionsphase vorbereiten. Die soll Ende des Jahres anlaufen und auch noch einmal umfangreicher sein als Phase Eins.



In diesem Zusammenhang plant das Unternehmen noch im zweiten Quartal 2018 eine Mineralressourcenschätzung sowie die wirtschaftlichen Erstbewertung zum Lithiumprojekt von Desert Lion in Namibia vorzulegen.



Auch Desert Lion konnte sich bislang der Konsolidierungstendenz des Lithiumsektors nicht vollständig entziehen. Wir glauben aber, dass mit den heutigen Nachrichten eine Neubewertung einsetzen sollte. Garantieren kann man dies natürlich nicht und die Aktie bleibt nach wie vor riskant, doch sehen wir angesichts des heute erreichten Meilensteins und des anstehenden Newsflows gute Chancen, dass Desert Lion zu den Gewinnern des Sektors gehören könnte. Zumal zahlreiche, reine Lithiumexplorer bereits eine höhere Bewertung aufweisen als die rund 55,5 Mio. CAD, die Desert Lion auf die Waage bringt.



