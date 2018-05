Desert Lion Energy Inc.: Desert Lion Energys Flotationsanlage der Phase 1 wird kostengünstigste Anlage unter den gleichrangigen Hardrock-Lithium-Unternehmen sein

Desert Lion Energy Inc., CA25043L1094

Desert Lion Energys Flotationsanlage der Phase 1 wird kostengünstigste Anlage unter den gleichrangigen Hardrock-Lithium-Unternehmen seinTORONTO, Kanada. 16. Mai 2018. Der Lithiumentwickler und aufstrebende Lithiumkonzentratproduzent Desert Lion Energy Inc. (TSXV: DLI) ("Desert Lion" oder das "Unternehmen") meldet den Abschluss der von Tulela Processing Solutions durchgeführten Investitionskostenschätzung für die Flotationsanlage der Phase 1. Für die Flotationsanlage der Phase 1, die in der Lage ist, zwischen 350.000 Tonnen und 400.000 Tonnen Beschickungsmaterial pro Jahr aufzubereiten, werden die Kosten auf insgesamt ungefähr 7,0 Mio. CAD (N$70,0 Mio.) geschätzt.

"Die Flotationsanlage der Phase 1 ist ein kritischer Bestandteil unserer Umsetzungsstrategie, was uns die Fortsetzung der Barmittelgenerierung und die systematische Risikominderung des Projekts erlaubt. Die niedrigen Investitionskosten für die Flotationsanlage der Phase 1 zeigen ferner die Standort- und Asset-Vorteile des Lithiumprojekts der Desert Lion Energy," sagte Tim Johnston, President und Chief Executive Officer der Desert Lion Energy.

Die Flotationsanlage der Phase 1 wird zur Aufbereitung des Feinmaterials der historischen Förderhalden der Minen Rubicon und Helikon verwendet, was Teil eines dreistufigen Ausführungsplans ist: (i) Phase 1, die Aufbereitung der historischen Förderhalden der Minen Rubicon und Helikon; (ii) Phase 2, in großem Umfang Abbau des anstehenden Erzes und Konzentratproduktion zur Herstellung von insgesamt 250.000 Tonnen bis 300.000 Tonnen Konzentrat pro Jahr; und (iii) Phase 3, Produktion von 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr in Walvis Bay, Namibia.

Zustimmung der qualifizierten Person Tim Johnston, CPEng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens und gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und zugelassen. Er war auch für die Verifizierung der Daten in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über Desert Lion Energy Inc. Desert Lion Energy ist ein aufstrebendes Lithiumentwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Namibias erster großer Lithiummine, die ungefähr 210km von der Landeshauptstadt Windhoek entfernt ist. Die Minen Rubicon und Helikon des Unternehmens liegen innerhalb eines 301 Quadratkilometer großen Landpakets mit bekannten Lithium führenden Pegmatiten. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in der ersten Phase seines Produktionsplans: die Produktion und der Export von Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Der Projektstandort ist das ganze Jahr über auf dem Straßenweg erreichbar und hat Zugang zu Strom, Wasser, Eisenbahn, Hafen, Flughafen und Kommunikationsinfrastruktur.

