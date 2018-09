Deutsche Bahn erzielt neuen Unpünktlichkeitsrekord

Die Deutschen Bahn war in diesem Sommer so unpünktlich wie lange nicht.

Laut einem vertraulichen Bahn-Papier mit dem Titel "Rückschau Jahrhundertsommer 2018" nahm die Pünktlichkeit im Fernverkehr bei steigenden Temperaturen im Juli und August um bis zu 65 Prozent ab, berichtet die "Bild am Sonntag". Die außerplanmäßigen Haltezeiten an den Bahnhöfen stiegen gleichzeitig um 78 Prozent.

Auch die Anzahl von Ausfällen, Teilausfällen und fehlenden Zugteilen im Fernverkehr hat laut des Berichts der "Bild am Sonntag" von Anfang Juli bis Mitte August 2018 zum Vorjahr deutlich zugenommen: In der Woche vom 6. bis 12. August waren täglich bis zu 40 Züge betroffen. Eine Bahn-Sprecherin sagte "Bild am Sonntag": "Während der monatelangen Hitzeperiode hat die Priorität unserer ICE-Werke auf der Wartung der Klimaanlagen gelegen. Dies führte dazu, dass andere Wartungsarbeiten jetzt nachgeholt werden müssen." Daher seien derzeit mehr Züge mit "Komforteinschränkungen" unterwegs. "Damit sind wir selbst nicht zufrieden und entschuldigen uns bei unseren Reisenden für die Unannehmlichkeiten." Nicht nur der Personenverkehr bereitet der Bahn Sorgen. In der Sparte Güterverkehr, bei DB Cargo, rechnet der Konzern in diesem Jahr mit 200 Millionen Euro Verlust. Für nächsten Mittwoch hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen Besuch im Bahntower angekündigt und verlangt unter anderem Aufklärung über Zugausfälle und Verspätungen im Fernverkehr.

