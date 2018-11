Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Deutsche Bank AG, DE0005140008

23.11.18

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den bzw. in die Vereinigten Staaten oder einen anderen Rechtsraum, in dem eine solche Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt.

Qingdao Haier Co., Ltd.

Mitteilung während des Stabilisierungszeitraums

Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung für den Stabilisierungszeitraum vom 24. Oktober 2018 bis zum 23. November 2018 gibt die Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Ansprechpartner: Andreas Franzen; +49 (0) 69 910 30128) hiermit bekannt, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager am 21.11.2018 die Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) der EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch) in Bezug auf das Angebot folgender Wertpapiere wie nachstehend angegeben vorgenommen hat.

Die Wertpapiere:

Emittent: Qingdao Haier Co., Ltd. Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen: 472.174 Gewichteter Durchschnittskurs: EUR 1,05 Beschreibung: Stammaktien (ISIN CNE1000031C1) Stabilisierungsmanager: Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Datum Handelszeit (CEST) Kauf (K)/Verkauf (V) Nominale (Stammaktien) Ausführungspreis (EUR) Handelsplatz (MIC) 21.11.2018 09:04:02 K 450.352 1,05 XETA 21.11.2018 16:41:42 K 1.894 1,05 XETA 21.11.2018 16:56:42 K 2.092 1,05 XETA 21.11.2018 17:09:42 K 2.161 1,05 XETA 21.11.2018 17:16:42 K 1.834 1,05 XETA 21.11.2018 17:22:42 K 2.002 1,05 XETA 21.11.2018 17:25:42 K 1.660 1,05 XETA 21.11.2018 17:26:42 K 1.566 1,05 XETA 21.11.2018 17:26:42 K 1.526 1,05 XETA 21.11.2018 17:27:42 K 7.087 1,05 XETA Summe 21.11.2018 K 472.174 1,05 XETA

[Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act) von 1933 registriert und können nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht vorliegt. Die Wertpapiere werden in den USA nicht öffentlich angeboten.

23.11.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M.

Deutschland Internet: www.db.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service

750265 23.11.2018