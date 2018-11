Deutsche Biotech Innovativ AG: Finanzierungsrunde des Beteiligungsunternehmens AdrenoMed AG mit 24Mio.EUR unter Führung von Wellington Partners Life Sciences und HBM Healthcare Investments/HBM BioCapital erfolgreich abgeschlossen

Deutsche Biotech Innovativ AG, DE000A0Z25L1

PRESSEMITTEILUNGDeutsche Biotech Innovativ AG: Finanzierungsrunde des Beteiligungsunternehmens AdrenoMed AG mit 24Mio.EUR unter Führung von Wellington Partners Life Sciences und HBM Healthcare Investments/HBM BioCapital erfolgreich abgeschlossen Hennigsdorf, 28. November 2018 - Die AdrenoMed AG, Hennigsdorf, an der die Deutsche Biotech Innovativ AG ("DBI") (WKN A0Z25L/ ISIN DE000A0Z25L1) eine Minderheitsbeteiligung von 19,7 % hielt, hat am 23. November 2018 Verträge mit mehreren Investoren und Aktionären über eine Finanzierungsrunde geschlossen, auf deren Grundlage der AdrenoMed AG zusätzliche flüssige Mittel in Höhe von rd. 24 Millionen Euro zufließen.

Trotz Verdünnung der Beteiligung auf 12,8 % bleibt die DBI AG drittgrößte Einzel Aktionärin der AdrenoMed.

"Das Investment von Wellington und HBM, zwei führenden Life-Science Investoren bestätigt den zukunftsweisenden und neuartigen therapeutischen Ansatz der AdrenoMed AG, den die DBI AG maßgeblich unterstützt und ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer erfolgreichen Umsetzung des Konzepts in der Klinik. ", so Dr. Bernd Wegener, Vorstandsvorsitzender der DBI AG.

Das eingesammelte Kapital ermöglicht nun das sichere Erreichen der geplanten Entwicklungsmeilensteine, wie z.B. den erfolgreichen Abschluss der laufenden Phase II Studie des führenden Produktkandidaten Adrecizumab und damit die zusammenhängende Steigerung der Wertschöpfung für die DBI AG und AdrenoMed.

Adrecizumab ist ein First in-Class Antikörper, der zum Erhalt der Gefäßintegrität bei lebensbedrohenden Erkrankungen im Zusammenhang mit erhöhter Blutgefäßdurchlässigkeit, Gewebestauung und Schock eingesetzt werden soll. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Adrecizumab wird derzeit in einer klinischen Phase II Studie bei Patienten mit frühem septischen Schock untersucht. Zuvor konnte die ausgezeichnete Sicherheit und Verträglichkeit von Adrecizumab in zwei klinischen Phase I-Studien gezeigt werden (Br J Clin Pharmacol 2018;84(9):2129-41).

Über die Deutsche Biotech Innovativ AG

Die Deutsche Biotech Innovativ (DBI) AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin. Die DBI Aktie (WKN A0Z25L/ ISIN DE000A0Z25L1) wird im Freiverkehr an der Börse Frankfurt, Düsseldorf und Berlin gehandelt. Die DBI AG wurde 2009 als Venetus Beteiligungen AG gegründet. Die Umfirmierung in Deutsche Biotech Innovativ AG erfolgte im August 2014.

Die DBI AG investiert in Unternehmen, die sich mit der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb therapeutischer und diagnostischer Lösungen für die Humanmedizin befassen, die über ein hohes Alleinstellungspotenzial verfügen.

Die beiden Vorstände der DBI AG, Dr. Bernd Wegener und Dr. Andreas Bergmann, verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der Biotechnologie. Beide gehörten zum Gründungs- bzw. Managementteam der B.R.A.H.M.S. AG, einem sehr erfolgreichen, auf die Bestimmung von Blut-Biomarkerwerten spezialisierten biotechnologischen Unternehmen. Es wurde 2009 für rund 330 Mio. Euro verkauft. Dr. Bernd Wegener ist zudem stellvertretender Vorstand des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Deutsche Biotech Innovativ AG Frau Susanne Wallace Manager Corporate Affairs Tel.: +49 (0)3302 20 77 811 E-Mail: s.wallace@dbi-ag.dewww.dbi-ag.de

