Deutsche Gesellschaft für Qualität nun auch in der Region Rhein-Ruhr präsent

Frankfurt am Main - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - Hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft feiern Geschäftsstelleneröffnung in Düsseldorf - NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst: "Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur ...

Frankfurt am Main -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- Hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft feiern Geschäftsstelleneröffnung in Düsseldorf - NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst: "Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen." - Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel: "Qualität in der Verwaltung ist für Städte ein wichtiger Standortfaktor." - DGQ stärkt mit neuer Geschäftsstelle bundesweite Präsenz in den Regionen

Qualität hat in der Metropolregion Rhein-Ruhr eine neue Adresse: Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) e. V. hat am 20. März 2019 eine neue Geschäftsstelle in Düsseldorf eröffnet. Nach Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Berlin ist die DGQ nun auch in der Region Rhein-Ruhr direkt vor Ort vertreten, um Unternehmen in allen Qualitätsfragen noch besser unterstützen zu können.

Rund 100 Gäste waren der Einladung der DGQ in die Räumlichkeiten der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf gefolgt. Hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft sorgten für ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Die Redner zeigten, dass Qualität ein wichtiger Baustein für den wirtschaftlichen Erfolg des Standorts ist und eine hohe gesellschaftliche Relevanz aufweist.

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, sprach über die Zukunft der Mobilität in NRW: "Mobilität ist eine entscheidende Voraussetzung für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Wir investieren Rekordsummen in die Sanierung, die Modernisierung und den bedarfsgerechten Ausbau unserer Infrastruktur. Wer so viel bauen darf, der muss das so koordiniert und so schnell wie möglich tun. Deshalb gibt es mehr Geld und mehr Personal, um Verfahren zu beschleunigen. Das ist gut für den Wirtschaftsstandort NRW."

Thomas Geisel, Oberbürgermeister von Düsseldorf, hob die hohe Bedeutung einer funktionierenden Behörde für eine Stadt wie Düsseldorf hervor: "Qualität in der Verwaltung ist ein echter Standortfaktor. Dazu gehört für uns auch, im Rathaus die passenden Rahmenbedingungen sowohl für die Wirtschaft als auch für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Düsseldorf zu schaffen und zu erhalten. Ich freue mich, dass die hiesigen Unternehmen mit der neuen DGQ-Geschäftsstelle einen Ansprechpartner vor Ort für das wichtige Thema 'Qualität' erhalten."

Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, wies in seinem Grußwort darauf hin, dass das gemeinsame Ziel von IHK und DGQ darin bestehe, die Unternehmen fit für den digitalen Wandel und damit wetterfest für die Zukunft zu machen.

Im weiteren Programmverlauf sprach Prof. Dr.-Ing. Robert Schmitt, Direktor WZL der RWTH Aachen und des Fraunhofer IPT sowie Vorstandsmitglied der DGQ, über "Das Internet of Production - neue Qualitätschancen für das Kennzeichen 'D'". Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker, Mitbegründer und CEO der StreetScooter GmbH, beendete die Vortragsreihe mit der beindruckenden Erfolgsstory von StreetScooter, Marktführer in Deutschland im Bereich elektrischer Nutzfahrzeuge.

Mit der Eröffnung einer Geschäftsstelle in Düsseldorf folgt die DGQ ihrem Anspruch als zentrale deutsche Qualitätsgesellschaft. Sie festigt ihre bundesweite Präsenz in den Regionen. "Für die DGQ ist Qualität nach wie vor der entscheidende Wettbewerbsfaktor des deutschen Wirtschaftsstandorts. Dafür setzen wir uns ein", erklärte DGQ-Präsident Udo Hansen. "Wir können dabei auf unser einzigartiges Netzwerk zurückgreifen und sind mit bundesweit über 60 Regionalkreisen und nun fünf Geschäftsstellen stark in den Regionen vertreten. Die Niederlassung für die Region Rhein-Ruhr bildet einen wichtigen Baustein."

Über die DGQ

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstützt Unternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner für Qualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Das einzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten in mehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen. Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direkten Erfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- und Fachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste und umfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen und Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sich in nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften, Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- und Forschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenen Trainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zur Verfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sie trägt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" als Erfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabei sichert die DGQ bestehendes Know-how. In einer Welt der Transformation entwickelt sie zudem neue Qualitätsansätze für die Zukunft.

OTS: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66703.rss2

Pressekontakt:

Ihre Ansprechpartner

Unternehmenskommunikation DGQ Hinrich Stoldt August-Schanz-Str. 21A 60433 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 95424-170 E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.de

DGQ-Pressestelle, c/o Klenk & Hoursch Hanna Schadt Uhlandstraße 2 60314 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 719168-122 E-Mail: hanna.schadt@klenkhoursch.de