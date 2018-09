Deutsche Industrie REIT-AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab: 1.500.004 neue Aktien zum Preis von EUR 10,00 je neuer Aktie platziertDeutsche Industrie REIT-AG:

Deutsche Industrie REIT-AG, DE000A2G9LL1

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch

Deutsche Industrie REIT-AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab: 1.500.004 neue Aktien zum Preis von EUR 10,00 je neuer Aktie platziert

Rostock, 13. September 2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (WKN: A2G9LL, ISIN: DE000A2G9LL1) (die "Gesellschaft") hat ihre heute beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.500.004 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren und bestehende Aktionäre zu einem Preis von EUR 10,00 je neuer Aktie platziert.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird im Zuge der Transaktion von gegenwärtig EUR 16.500.052,00 um EUR 1.500.004,00 auf EUR 18.000.056,00 gegen Bareinlagen erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Transaktion wird von der Baader Bank Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 15.000.040,00 zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer Wachstumspläne, insbesondere zum Ausbau ihres Immobilienbestands durch weitere Zukäufe zu verwenden.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 17. September 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Rostock eingetragen wird. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2017 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 19. September 2018 in die bestehende Notierung am regulierten Markt der Börse Berlin und in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

