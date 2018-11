Deutsche Lufthansa AG deutsch

Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Vorname: Carsten Nachname(n): Spohr 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Vorstand

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameDeutsche Lufthansa AG b) LEI529900PH63HYJ86ASW55 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE0008232125 b) Art des GeschäftsAktienkauf zwecks Einbringung in das Aktienprogramm LH-Performance 2018 der Gesellschaft Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 17,76 EUR 179997,60 EUR d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 17,76 EUR 179997,60 EUR e) Datum des Geschäfts2018-10-31; UTC+1 f) Ort des GeschäftsName: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG Linnicher Straße 48 50933 Köln

