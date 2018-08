Deutsche Messe AG: Neue Aufgabenverteilung auf Führungsebene bei der Deutschen Messe

Hannover - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - Sonia Wedell-Castellano übernimmt Projektleitung der DOMOTEX Hannover und das Kompetenzfeld Floor Coverings - Susanne Klaproth leitet künftig Revisionsabteilung Bei der Deutschen Messe AG werden zwei Führungspositionen neu ...

Hannover -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- Sonia Wedell-Castellano übernimmt Projektleitung der DOMOTEX Hannover und das Kompetenzfeld Floor Coverings - Susanne Klaproth leitet künftig Revisionsabteilung

Bei der Deutschen Messe AG werden zwei Führungspositionen neu besetzt. Zum 1. September 2018 übernimmt Sonia Wedell-Castellano die Projektleitung der DOMOTEX Hannover sowie die Leitung des Kompetenzfeldes Floor Coverings von Susanne Klaproth, die künftig die Revision der Deutschen Messe führen wird.

Erfolgsgeschichte der DOMOTEX geht weiter

Als neue Leiterin des Kompetenzfelds Floor Coverings wird Sonia Wedell-Castellano den bisherigen Wachstumskurs der DOMOTEX weiter vorantreiben. "Frau Wedell-Castellano hat als Abteilungsleiterin in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich verschiedenste Fachmessen und Sonderformate im Rahmen der HANNOVER MESSE auf- und ausgebaut", sagt Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG. "Wir freuen uns, dass sie ihre Kompetenzen jetzt in den Dienst der DOMOTEX stellen wird."

Die DOMOTEX hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und damit international Standards gesetzt. "Die DOMOTEX genießt in Hannover und mit ihren Auslandsveranstaltungen eine sehr hohe Reputation im Markt und großes Vertrauen bei unseren Kunden und in der Branche", so Gruchow. "Das ist der Verdienst von Frau Klaproth. Wir freuen uns mit ihr, dass wir in diesem Jahr das beste Ergebnis seit Bestehen der DOMOTEX in Hannover und in Shanghai verzeichnen konnten und danken ihr für ihren hervorragenden Einsatz als Verantwortliche für das Kompetenzfeld Floor Coverings."

Klaproth übernimmt zukünftig die Funktion als Leiterin der Revision bei der Deutschen Messe AG. Rainer Freise, der diesen Verantwortungsbereich an Klaproth übergibt, wird sich nach erfolgter Einarbeitung von Frau Klaproth verstärkt dem Thema Datenschutz widmen. Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG: "Herr Freise hat in seiner Funktion als Leiter der Revision maßgeblich zur erfolgreichen Gesamtentwicklung der Deutschen Messe AG beigetragen. Wir danken ihm für seine außerordentlichen Leistungen und sind überzeugt, in ihm die richtige Besetzung für das wichtige Thema Datenschutz zu haben."

Deutsche Messe AG

Die Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter von Investitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von 356 Millionen Euro im Jahr 2017 zählt sie zu den fünf größten deutschen Messegesellschaften. Zum unternehmenseigenen Eventportfolio gehören internationale Leitmessen wie (in alphabetischer Reihenfolge) die CEBIT (Business-Festival für Innovation und Digitalisierung), die CeMAT (Intralogistik und Supply Chain Management), die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche und Bodenbeläge), die HANNOVER MESSE (industrielle Technologien), die INTERSCHUTZ (Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit), die LABVOLUTION (Labortechnik) und die LIGNA (Holzbearbeitung und Forsttechnik). Darüber hinaus ist das Messegelände regelmäßig Schauplatz von Gastveranstaltungen, die Leitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA (DLG; Agrartechnik) und EuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW; Werkzeugmaschinen), EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAA Nutzfahrzeuge (VDA; Transport, Logistik, Mobilität). Mit mehr als 1 200 Beschäftigten und 58 Sales Partnern ist die Deutsche Messe in rund 100 Ländern präsent.

OTS: Deutsche Messe AG Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13314 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13314.rss2

Pressekontakt: Ansprechpartner für die Redaktion: Onuora Ogbukagu Tel.: +49 511 89-31059 E-Mail: onuora.ogbukagu@messe.de

Weitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter: www.messe.de/presseservice