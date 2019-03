Deutschland und Serbien trennen sich 1:1

Im Freundschaftsspiel haben sich die deutsche Nationalmannschaft und Serbien mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Das erste Tor der Partie erzielte Luka Jovi? in der 12. Minute für Serbien. Nach einem Eckball von der rechten Seite, der an den ersten Pfosten getreten worden war, ging Joshua Kimmich ins Kopfballduell mit Nemanja Maksimovi? und köpfte diesem das Leder an den Rücken.

Von dort prallte der Ball zentral an den Fünfmeterraum, wo Jovi? komplett frei stand und aus kurzer Distanz ins linke Eck traf. In der 69. Minute erzielte Leon Goretzka den Ausgleichstreffer für die DFB-Elf. Antonio Rukavina hatte auf der rechten Seite in der eigenen Hälfte einen schlimmen Fehlpass in die Beine von Ilkay Gündogan gespielt, der nach links für Marco Reus ablegte. Dieser passte vom Flügel flach nach innen, wo Goretzka 14 Meter vor dem Tor in zentraler Position Sasa Luki? aussteigen ließ und sicher ins halbhohe linke Eck vollendete. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah Milan Pavkov noch die rote Karte für ein Foulspiel an Leroy Sané.

