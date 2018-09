Deutschlandpremiere für ersten fahrbaren SUPERSTRONG-Elektro-Rollstuhl auf REHACARE-Messe in Düsseldorf

Geheingeschränkte Personen, die etwas mehr Gewicht auf die Waage bringen, hatten es immer sehr schwer, einen passenden Elektrorollstuhl zu finden. Vor allem, wenn dieser Rollstuhl auch zu einem etwas aktiveren Leben passen sollte. "Elektro-Rollstühle waren bisher grundsätzlich schon schwer und unhandlich, Stühle für schwerere Personen, gab es daher nur - sagen wir mal wuchtig und groß. Mit dem XXL Freedomchair A09 gibt es nun eine sehr kompakte und noch dazu faltbare Lösung, die große Deutschlandpremiere auf der REHACARE 2018 vom 26. bis 29. September 2018 in Düsseldorf am Stand 6E50, Halle 6 von Help-24 haben wird", so Christian Wegscheider, Geschäftsführer der Help-24 GmbH aus Wien, über die Innovation seines Unternehmens. http://www.medizinprodukt.at/produkte

Wien/Düsseldorf (pts022/25.09.2018/12:30) - Geheingeschränkte Personen, die etwas mehr Gewicht auf die Waage bringen, hatten es immer sehr schwer, einen passenden Elektrorollstuhl zu finden. Vor allem, wenn dieser Rollstuhl auch zu einem etwas aktiveren Leben passen sollte. "Elektro-Rollstühle waren bisher grundsätzlich schon schwer und unhandlich, Stühle für schwerere Personen, gab es daher nur - sagen wir mal wuchtig und groß. Mit dem XXL Freedomchair A09 gibt es nun eine sehr kompakte und noch dazu faltbare Lösung, die große Deutschlandpremiere auf der REHACARE 2018 vom 26. bis 29. September 2018 in Düsseldorf am Stand 6E50, Halle 6 von Help-24 haben wird", so Christian Wegscheider, Geschäftsführer der Help-24 GmbH aus Wien, über die Innovation seines Unternehmens. http://www.medizinprodukt.at/produkte

Innovativste Medizinprodukte der Welt

Selbstbewusst präsentiert sich Help-24 auf Messen und auch im Internet. "Wir suchen für unsere Kunden weltweit die innovativsten Medizinprodukte, um Patienten und pflegebedürftigen Menschen das Leben zu erleichtern. Das ist unsere Mission und daraus ist auch schon der B-Free Ranger entstanden, der weltweit erste Elektro SUV-Rollstuhl, der Treppen steigen kann und für das Gelände konzipiert wurde. Auch er ist an unserem Messestand auf der REHACARE zu begutachten."

Beeindruckende Daten des XXL Freedomchair A09

Faltbarkeit und elektrischer Antrieb, erleichtern Gehbehinderten den Alltag enorm. Es ist tatsächlich der aktuell stärkste faltbare Elektro-Rollstuhl der Welt, der in Düsseldorf präsentiert wird. Für Nutzer bis 227 kg, bei nur 35 kg Eigengewicht. Der Rollstuhl kann ohne Probleme zusammengefaltet im PKW transportiert werden. Sein intelligentes Bremssystem mit Energierückgewinnung, sorgt für sehr hohe Reichweiten bzw. Laufzeitleistung.

Maße des Freedomchair A09, sind auf größere Benutzer ausgelegt

Sitzfläche 50,8 cm x 50,8 cm damit sich auch kräftige Nutzer wohl fühlen. Gefaltet nur 65,6 cm x 44,8 cm x 82,4 cm klein. Und mit dem starken bürstenlosen Elektromotoren sind auch steilere Anstiege kein Problem. Schon bei der Entwicklung wurde auf die praktische Nutzbarkeit des XXL Rollstuhles im Alltag geachtet. "Da werden keine Kompromisse in Qualität und Verarbeitung gemacht und wir sind stolz, den exklusiven Vertrieb des XXL Freedomchair A09 für Deutschland und Österreich übertragen bekommen zu haben", so Christian Wegscheider.

Der XXL Freedomchair A09 und weitere Modelle des FreedomChairs können am Stand 6E50, Halle 6 von Help-24 auf der REHARCARE Düsseldorf vom 26. bis 29. September 2018 getestet werden.

