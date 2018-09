DGWA ? UPDATE EUROPEAN LITHIUM - EUROPEAN LITHIUM verlegt Firmensitz nach Wolfsberg- EUROPEAN LITHIUM plant Spin Off der

EUROPEAN LITHIUM

- EUROPEAN LITHIUM verlegt Firmensitz nach Wolfsberg

- EUROPEAN LITHIUM plant Spin Off der Österreichischen Gesellschaft an seine bestehenden Aktionäre

- EUROPEAN LITHIUM plant, diese Österreichische Gesellschaft parallel zum Spin Off am PRIME MARKET der Wiener Börse zu listen

- EUROPEAN LITHIUM nimmt an der Erste Group Investor Conference am 08. und 09. Oktober 2018 teil

- EUROPEAN LITHIUM mandatiert führende Wiener Kapitalmarktkommunikationsagentur

Perth/Wolfsberg, 10.09.2018: Die in Australien (ASX: EUR), Wien (VSX: ELI) und Frankfurt (FSE: PF8) notierte EUROPEAN LITHIUM LIMITED (?European Lithium?) hat in der heutigen AD HOC Meldung über die Verlegung des Firmensitzes nach Wolfsberg (Kärnten), den Spin Off der Österreichischen Tochtergesellschaft (welche das Lithium Projekt hält) und das parallele Listing dieser Gesellschaft am PRIME MARKET der Wiener Börse berichtet. Darüber hinaus intensiviert European Lithium seine Kapitalmarktaktivitäten im deutschsprachigen Europa und spricht zukünftig vor allem institutionelle Investoren an.

Die Pläne der Sitzverlegung und Erstnotiz in Österreich wurden bereits mehrfach kommuniziert, trotzdem stellt dieser für ein Rohstoffunternehmen bisher einmaliger Schritt einen Meilenstein in der Entwicklung der Gesellschaft da. European Lithium setzt mit den verschiedenen Maßnahmen ein klares Zeichen am Kapitalmarkt und rückt ins Investmentuniversum zahlreicher vor allem institutioneller Investoren.

Die European Lithium Aktie findet aufgrund der Lage ihres Projektes in Europa kaum noch Aufmerksamkeit in Australien, umgekehrt ist die Gesellschaft in Europa wohl der bekannteste und bei Retail-Investoren meist gehandelte und diskutierte Wert, diese Gruppe hält ca. 60% aller Aktien.

Europäische institutionelle Investoren haben European Lithium bisher kaum beachtet, da die Gesellschaft für die hier üblichen Investment-Strategien noch zu explorationslastig war oder die Portfolios schlicht nicht in Werte außerhalb Europas investieren dürfen.

Mit der gesicherten Finanzierung der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) zum einen, und dem zu erwartenden Umzug nach Österreich inkl. Primärlisting in Wien zum anderen, rückt die Gesellschaft in den Fokus zahlreicher neuer Anlegergruppen in Europa. Rohstoffe an sich, aber Batteriemetalle im Besonderen sind inzwischen (wieder) Teil vieler Investmentansätze und z.B. auch die zu erwartende Indexzugehörigkeit (European Lithium wäre bereits jetzt unter den 40 größten Unternehmen an der Wiener Börse), wird das Interesse an der Aktie erheblich steigern.

Hinzu kommt, dass die ?Unternehmens- und Kapitalmarktkultur? in Rohstoff lastigen Märkten wie Australien und Kanada, auch wegen vieler für die Anleger sehr schmerzhafter Beispiele, ein K.O. Kriterium für zahlreiche Investoren war und ist.

European Lithium wird mit dem Umzug und dem Wiener Primärlisting zu einer ?echten? Europäischen Gesellschaft und wird die somit alle üblichen Vorstellungen bzw. Pflichten bzgl. Bilanzierung, Transparenz, Corporate Governance usw. erfüllen.

Die Gesellschaft verfügt bereits jetzt über eine der wohl transparentesten und direktesten Kommunikationsstrategien vergleichbarer Unternehmen weltweit, zukünftig wird dies darüber hinaus im Rahmen der für viele Investoren nötigen Europäischen Kapitalmarktvorgaben geschehen.

Weiterhin hat European Lithium für die Umsetzung dieser Schritte namhafte Kanzleien, WPs und Banken mandatiert, welche das Geschäftsmodel der Gesellschaft natürlich geprüft und für valide halten. Ebenfalls ein gutes Zeichen für viele Investoren.

Die Erste Group Bank (Österreichs größte Bank) veranstaltet Anfang Oktober ihre alljährliche Österreich-Konferenz (die größte ihrer Art) mit ausgewählten österreichischen Unternehmen und zahlreichen Investoren aus der ganzen Welt, an der European Lithium teilnehmen wird.

Um den Bedürfnissen des institutionellen Kapitalmarktes gerecht zu werden, hat die Gesellschaft zudem die Wiener Metrum Communications GmbH, eine der führenden Kapitalmarktkommunikationsgesellschaften Österreichs mandatiert.

DGWA GmbH

Kaiserhofstraße 13

D-60313 Frankfurt am Main

info@dgwa.org

DISCLAIMER:

Die Inhalte der DGW Analyseberichte werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die DGWA GmbH u?bernimmt jedoch keine Gewa?hr fu?r die Richtigkeit, Vollsta?ndigkeit und Aktualita?t der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keinster Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Analysen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Angebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in O?sterreich. Die Informationen richten sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gru?nden unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. DGWA GmbH u?bernimmt keine Zusicherung und Gewa?hr dafu?r, dass sich diese Analysen oder die auf in enthaltenen Informationen in U?bereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder O?sterreich befindet.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen ko?nnen Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung mu?ssen Anleger oft mit einer hohen Volatilita?t bzw. niedrigen Marktliquidita?t rechnen.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb fu?r unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere fu?r alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer u?berwachten Bo?rse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. A?hnliches gilt fu?r die Aktien, die an der Australischen Bo?rse (ASX), an kanadischen Bo?rsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Bo?rse, gehandelt werden. Die von uns analysierten Aktien werden ha?ufig auf einem dieser Ma?rkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der ho?chsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Mo?glichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilita?t und der Mo?glichkeit eingeschra?nkter Handelbarkeit und insbesondere Vera?ußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenu?ber.

Publizierte Finanzanalysen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsa?ußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverha?ltnissen zum Zeitpunkt der Vero?ffentlichung des Dokuments. Eine Einscha?tzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Anku?ndigung a?ndern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung fu?r vertrauenswu?rdig und zuverla?ssig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Research-Dokumente / Berichte u?bernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie fu?r die Richtigkeit, Vollsta?ndigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. fu?r Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben ko?nnten. Haftungsanspru?che gegen die DGWA GmbH bzw. den Autor, welche sich auf Scha?den ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsa?tzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsa?tzliches oder grob fahrla?ssiges Verhalten des Autors bzw. der DGWA GmbH vor. Insbesondere u?bernimmt die DGWA GmbH keine Garantie dafu?r, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mo?gliche zuku?nftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Vero?ffentlichung noch die in ihr enthaltenden Informationen die Grundlage fu?r einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Die DGWA GmbH u?bernimmt keine Haftung fu?r bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinscha?tzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen, Markteinscha?tzungen und Wertpapieranalysen, die DGWA GmbH in ihren Analysen vero?ffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot fu?r die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausfu?hrungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber fu?r vertrauenswu?rdig erachtet.

Obwohl die in den Analysen, Vero?ffentlichungen und Markteinscha?tzungen enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, u?bernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung fu?r Fehler, Versa?umnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso fu?r alle von unseren Gespra?chspartnern in den Interviews gea?ußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Bevor der Kunde Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfa?ltig u?ber die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zuku?nftige Wertentwicklungen geschlossen werden. Der Leser wird nachdru?cklich aufgefordert, alle Informationen und Behauptungen selbst zu u?berpru?fen. Eine Anlage in die von uns vorgestellten, teilweise hochspekulativen Aktien sollte nicht vorgenommen werden, ohne vorher die neuesten Bilanzen, Vermo?gensberichte und Presseerkla?rungen des Unternehmens einzusehen.

Offenlegung der Interessen:

Grundsa?tzlicher Hinweis auf mo?gliche Interessenskonflikte gema?ß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europa?ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 u?ber Marktmissbrauch ? Marktmissbrauchsverordnung:

Die DGWA GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens ko?nnen jederzeit eigene Gescha?fte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder vera?ußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso fu?r Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen ko?nnen unter Umsta?nden den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die in den DGWA GmbH Analysen vero?ffentlichte Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspra?sentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte ?third parties?) bezahlt. Zu den ?third parties? za?hlen z.B. Investor Relations, Public Relations, Broker oder Investoren. Die DGWA GmbH ko?nnte teilweise direkt oder indirekt fu?r die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und fu?r andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter ?third parties? mit einer Aufwandsentscha?digung entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachma?nnischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezu?glich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen.

IMPRESSUM: siehe www.dgwa.org